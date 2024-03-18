Erkan Korkmaz: Atatürksüz bir Çanakkale Zaferi düşünülemez

Çanakkale, bir ulusun direnişi ve zaferi

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde, Birinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan bu büyük zaferin, Türk milletinin bağımsızlık aşkı ve yurt sevgisiyle elde edildiğini belirtti. Çanakkale'nin, Türk halkının birlik ve beraberlik içinde nasıl büyük başarılara imza atabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi

Korkmaz, 18 Mart Deniz Zaferi'nin, Türk askerine moral ve güç verdiğini, "Çanakkale Geçilmez" sözünün ulus bilincinin tohumlarını attığını vurguladı. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik, cesaret ve askeri dehasıyla öne çıktığını, bu zaferin emperyalizme karşı verilen ilk bağımsızlık mücadelesinin ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Barışın ve insanlığın sesi

Çanakkale'nin sadece bir savaş cephesi olmadığını, aynı zamanda barışın ve insanlığın önemini vurgulayan bir ibret yeri olduğunu ifade eden Korkmaz, burada yatan şehitlerin ve yabancı askerlerin, savaşın acılarını ve barışın zorunluluğunu hatırlattığını söyledi.

Günümüzde Çanakkale Zaferi'nin yeri

Korkmaz, son zamanlarda Çanakkale Zaferi'nin öneminin bazı çevrelerce göz ardı edildiğini, Mustafa Kemal Atatürk'süz bir Çanakkale yaratma çabalarının olduğunu eleştirdi. MEB'in müfredat değişikliği ile Çanakkale'yi sadece bir "cephe" olarak nitelendirmesinin bu durumun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Eğitimcilerin sorumluluğu ve Çanakkale ruhu

Eğitim-İş olarak, müfredatta yer almasa dahi, Çanakkale ruhunu ve değerlerini genç nesillere aktarma konusunda kararlı olduklarını ifade eden Korkmaz, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, Cumhuriyet değerlerine ve ulusal bilince sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde anma ve saygı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirten Korkmaz, bu zaferin, ulusumuzun imkansızı başarabileceğinin en büyük kanıtı olduğunu söyledi.