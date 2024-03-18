Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Hava Durumu Beklentileri

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da yaşayan vatandaşlar hava durumu tahminlerine daha fazla ilgi göstermeye başladı. Özellikle bu dönemde beklenmedik hava koşulları, günlük yaşam ve Ramazan ayının manevi atmosferine etki edebilir. İşte Batı Karadeniz bölgesinde Ramazan ayı için beklenen hava durumu tahminleri:

Zonguldak ve Bartın: İlkbaharın İlk Günlerinde Karla Karışık Yağmur

Zonguldak ve Bartın'da Ramazan ayının ilk haftası, ilkbaharın serin yüzünü gösterebilir. Hafif karla karışık yağmur beklenirken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerinde dışarı çıkarken hafif yağmurluklarını yanlarında bulundurmalı.

Karabük ve Kastamonu: Beklenmedik Kar Sürprizleri

Karabük ve Kastamonu'da, Ramazan ayının başlarında beklenmedik kar yağışları sürprizi yapabilir. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bu durum, Ramazan ayının manevi havasına farklı bir atmosfer katarken, vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını da artırabilir.

Düzce ve Bolu: Serin ve Yağışlı Hava

Düzce ve Bolu'da ise Ramazan ayı boyunca serin ve aralıklı yağışlı hava hakim olacak. Özellikle akşam saatlerinde yağışların artması, iftar sonrası dış mekan etkinliklerini etkileyebilir. Vatandaşların, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilir.

Ramazan ayında Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da hava durumu nasıl olacak? Batı Karadeniz bölgesinde beklenen kar sürprizi ve hava koşulları hakkında detaylı bilgiler. Ramazan ayında beklenmedik hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun.