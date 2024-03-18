- Güncel

Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan ayında Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da hava durumu nasıl olacak? Batı Karadeniz bölgesinde beklenen kar sürprizi ve hava koşulları hakkında detaylı bilgiler. Ramazan ayında beklenmedik hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun.

Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri mask
Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri
Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Hava Durumu Beklentileri

Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da yaşayan vatandaşlar hava durumu tahminlerine daha fazla ilgi göstermeye başladı. Özellikle bu dönemde beklenmedik hava koşulları, günlük yaşam ve Ramazan ayının manevi atmosferine etki edebilir. İşte Batı Karadeniz bölgesinde Ramazan ayı için beklenen hava durumu tahminleri:

Zonguldak ve Bartın: İlkbaharın İlk Günlerinde Karla Karışık Yağmur

Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri

Zonguldak ve Bartın'da Ramazan ayının ilk haftası, ilkbaharın serin yüzünü gösterebilir. Hafif karla karışık yağmur beklenirken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerinde dışarı çıkarken hafif yağmurluklarını yanlarında bulundurmalı.

Karabük ve Kastamonu: Beklenmedik Kar Sürprizleri

Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri

Karabük ve Kastamonu'da, Ramazan ayının başlarında beklenmedik kar yağışları sürprizi yapabilir. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bu durum, Ramazan ayının manevi havasına farklı bir atmosfer katarken, vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını da artırabilir.

Düzce ve Bolu: Serin ve Yağışlı Hava

Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri

Düzce ve Bolu'da ise Ramazan ayı boyunca serin ve aralıklı yağışlı hava hakim olacak. Özellikle akşam saatlerinde yağışların artması, iftar sonrası dış mekan etkinliklerini etkileyebilir. Vatandaşların, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilir.

Ramazan ayında Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da kara kış alametleri

Ramazan ayında Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da hava durumu nasıl olacak? Batı Karadeniz bölgesinde beklenen kar sürprizi ve hava koşulları hakkında detaylı bilgiler. Ramazan ayında beklenmedik hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun.

# durumu, hava, Yaşam

18 Mar 2024 - 22:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL