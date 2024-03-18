Taarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer!

Çanakkale bir milletin kaderini değiştiren zafer

Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden Çanakkale'nin eşsiz kahramanlık hikayesi, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın mesajıyla bir kez daha hayat buldu. Vali Kılıç, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini nasıl değiştirdiğini vurgulayarak, bu zaferin sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu belirtti.

Milli mücadele ruhunun doğuşu

Çanakkale Savaşı'nın, milli mücadele ruhunun yeşerdiği ve millet olma bilincinin pekiştiği bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Vali Kılıç, yüz binlerce Mehmetçiğin bu zaferi nasıl kazandığını anlattı. Savaşın zorluklarına rağmen, Türk askerinin vatan sevgisi ve fedakarlığıyla tarihe "Çanakkale Geçilmez" sözünü kazıdığını vurguladı.

Atatürk'ün emri ve Türk Milletinin fedakarlığı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." emriyle kazanılan zaferin, Türk milletinin bağımsızlık uğruna neleri feda edebileceğinin en açık göstergesi olduğunu belirten Vali Kılıç, bu zaferin, düşmanı bile hayran bırakan bir asaletin ve kahramanlığın kanıtı olduğunu ifade etti.

Şehitlerin emaneti ve vatan sevgisi

Vali Kılıç, şehitlerin, bu güzel vatanı bizlere emanet ettiğini ve onların aziz hatırasının, Türk milletinin gönlünde ve tarihindeki yüksek makamını vurgulayan dizelerle anımsattı. Vatanın her karış toprağının kutsal olduğunu ve şehitlerin mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Birlik ve beraberlik mesajı

Bolu Valisi, atalarımızın gösterdiği onurlu duruşun bugün de devam ettiğini ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kast eden her türlü girişime karşı aynı kararlılıkla durulacağını belirtti. Şehitlerimizin aziz hatırasının, en kıymetli emanetimiz olduğunu ifade etti.

Anma ve şükran

Vali Kılıç, mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve şükranla anarak tamamladı.