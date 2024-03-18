- Güncel

Taarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yaptığı duygusal açıklamayla, Türk milletinin kahramanlık destanını ve şehitlerin aziz hatırasını yad etti. Vali Kılıç’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anma mesajı şöyle…

Taarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer! mask
Taarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer!
Taarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer!
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale bir milletin kaderini değiştiren zafer

Taarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer!

Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden Çanakkale'nin eşsiz kahramanlık hikayesi, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın mesajıyla bir kez daha hayat buldu. Vali Kılıç, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini nasıl değiştirdiğini vurgulayarak, bu zaferin sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu belirtti.

Milli mücadele ruhunun doğuşu

Taarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer!

Çanakkale Savaşı'nın, milli mücadele ruhunun yeşerdiği ve millet olma bilincinin pekiştiği bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Vali Kılıç, yüz binlerce Mehmetçiğin bu zaferi nasıl kazandığını anlattı. Savaşın zorluklarına rağmen, Türk askerinin vatan sevgisi ve fedakarlığıyla tarihe "Çanakkale Geçilmez" sözünü kazıdığını vurguladı.

Atatürk'ün emri ve Türk Milletinin fedakarlığı

Taarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." emriyle kazanılan zaferin, Türk milletinin bağımsızlık uğruna neleri feda edebileceğinin en açık göstergesi olduğunu belirten Vali Kılıç, bu zaferin, düşmanı bile hayran bırakan bir asaletin ve kahramanlığın kanıtı olduğunu ifade etti.

Şehitlerin emaneti ve vatan sevgisiTaarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer!

Vali Kılıç, şehitlerin, bu güzel vatanı bizlere emanet ettiğini ve onların aziz hatırasının, Türk milletinin gönlünde ve tarihindeki yüksek makamını vurgulayan dizelerle anımsattı. Vatanın her karış toprağının kutsal olduğunu ve şehitlerin mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Birlik ve beraberlik mesajı

Bolu Valisi, atalarımızın gösterdiği onurlu duruşun bugün de devam ettiğini ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kast eden her türlü girişime karşı aynı kararlılıkla durulacağını belirtti. Şehitlerimizin aziz hatırasının, en kıymetli emanetimiz olduğunu ifade etti.

Anma ve şükranTaarruzun değil, ölmenin emredildiği zafer!

Vali Kılıç, mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve şükranla anarak tamamladı.

# Türkiye, Türk

18 Mar 2024 - 21:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL