19 Mar 2024 - 00:00- Yaşam G:

Karadeniz’de bir masal ev…

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Karadeniz insanının muhteşem zekası bu kez 150 yıllık bir ağaca yansıdı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde, 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu tarafından 150 yıllık bir gürgen ağacının gövdesine kendi emeğiyle inşa edilen 2+1 ağaç ev, görenleri hayran bıraktı…

Karadeniz’de bir masal ev… mask
Karadeniz’de bir masal ev…
Karadeniz’de bir masal ev…
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Muhteşem ve esprili dehalarıyla her daim kendisine hayran bırakmayı başaran Karadeniz insanı bu defa da 150 yıllık ağacı eve dönüştürmesiyle konuşulacağa benziyor.

Emekli hayatında bir başyapıt

Karadeniz’de bir masal ev…

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, çay eksperliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı inşaat işlerinde kendine özgü bir proje geliştirdi. Çınarlı köyündeki arazisinde bulunan 150 yıllık gürgen ağacını kullanarak hayalindeki ağaç evi inşa etmeye karar verdi.

Kamelyadan ağaç eve dönüşüm

Başlangıçta sadece bir kamelya yapmayı düşünen Uzunhasanoğlu, işe koyulduğunda projenin potansiyelini fark etti. Ahşap kullanarak başladığı yapı, zamanla 110 metrekarelik 2+1 bir eve dönüştü. Evin alt katında salon ve mutfak, üst katında ise iki oda yer alıyor.

Usta ellerden bir eser

Karadeniz’de bir masal ev…

Uzunhasanoğlu, bu özgün evi hiçbir ustanın yardımı olmadan, tamamen kendi emekleriyle inşa etti. İnşaat sektöründe kendine has bir yer edinen Uzunhasanoğlu, projeyi kafasında tasarlayıp, keserle hayata geçirdiğini belirtiyor.

Doğa ile iç içe bir yaşamKaradeniz’de bir masal ev…

Ağaç ev, Rize'nin yeşil doğasıyla bütünleşerek, doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunuyor. Uzunhasanoğlu, evi yaparken her tarafının cam olmasını ve kar yağarken manzarayı seyredebilme hayalini gerçekleştirdi.

Ailenin ve komşuların tepkileriKaradeniz’de bir masal ev…

Evi gören yakınları ve komşuları, yapılan işin büyüklüğü ve güzelliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uzunhasanoğlu'nun inşaat mühendisi yeğeni bile, çatı bağlamalarının ustalığını görünce hayranlığını gizleyemedi.

Geleceğe miras bir eser

Karadeniz’de bir masal ev…

Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, bu benzersiz ağaç eviyle sadece bir yaşam alanı yaratmakla kalmadı, aynı zamanda gelecek nesillere doğa ile uyum içinde yaşamanın ve yaratıcılığın sınırlarını zorlamanın bir örneğini bıraktı. Bu eşsiz yapı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğa severler ve mimari meraklıları için bir ilham kaynağı olmaya devam edecek.

# Yaşam

19 Mar 2024 - 00:00 Rize/ Findikli- Yaşam

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