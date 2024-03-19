Karadeniz’de bir masal ev…

Muhteşem ve esprili dehalarıyla her daim kendisine hayran bırakmayı başaran Karadeniz insanı bu defa da 150 yıllık ağacı eve dönüştürmesiyle konuşulacağa benziyor.
Emekli hayatında bir başyapıt
Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, çay eksperliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı inşaat işlerinde kendine özgü bir proje geliştirdi. Çınarlı köyündeki arazisinde bulunan 150 yıllık gürgen ağacını kullanarak hayalindeki ağaç evi inşa etmeye karar verdi.
Kamelyadan ağaç eve dönüşüm
Başlangıçta sadece bir kamelya yapmayı düşünen Uzunhasanoğlu, işe koyulduğunda projenin potansiyelini fark etti. Ahşap kullanarak başladığı yapı, zamanla 110 metrekarelik 2+1 bir eve dönüştü. Evin alt katında salon ve mutfak, üst katında ise iki oda yer alıyor.
Usta ellerden bir eser
Uzunhasanoğlu, bu özgün evi hiçbir ustanın yardımı olmadan, tamamen kendi emekleriyle inşa etti. İnşaat sektöründe kendine has bir yer edinen Uzunhasanoğlu, projeyi kafasında tasarlayıp, keserle hayata geçirdiğini belirtiyor.
Doğa ile iç içe bir yaşam
Ağaç ev, Rize'nin yeşil doğasıyla bütünleşerek, doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunuyor. Uzunhasanoğlu, evi yaparken her tarafının cam olmasını ve kar yağarken manzarayı seyredebilme hayalini gerçekleştirdi.
Ailenin ve komşuların tepkileri
Evi gören yakınları ve komşuları, yapılan işin büyüklüğü ve güzelliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uzunhasanoğlu'nun inşaat mühendisi yeğeni bile, çatı bağlamalarının ustalığını görünce hayranlığını gizleyemedi.
Geleceğe miras bir eser
Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, bu benzersiz ağaç eviyle sadece bir yaşam alanı yaratmakla kalmadı, aynı zamanda gelecek nesillere doğa ile uyum içinde yaşamanın ve yaratıcılığın sınırlarını zorlamanın bir örneğini bıraktı. Bu eşsiz yapı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğa severler ve mimari meraklıları için bir ilham kaynağı olmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.