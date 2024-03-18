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Bolu'da genç sanatçılar Çanakkale ruhunu tuvaline taşıdı

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Bolu'da düzenlenen Çanakkale Ruhu Resim Yarışması, genç sanatçıların milli ve dini değerleri eserlerine nasıl yansıttıklarını ortaya koydu. Lise öğrencileri arasında gerçekleşen bu etkinlik, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu sanat aracılığıyla yaşatmayı amaçladı.

Bolu'da genç sanatçılar Çanakkale ruhunu tuvaline taşıdı mask
Bolu'da genç sanatçılar Çanakkale ruhunu tuvaline taşıdı
Bolu'da genç sanatçılar Çanakkale ruhunu tuvaline taşıdı
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Milli ve dini değerlerin genç nesiller tarafından sanat eserlerine yansıtıldığı bir resim yarışması düzenlendi. "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu yarışma, Bolu İl Müftülüğü tarafından lise öğrencileri arasında organize edildi. Yarışma, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm il ve ilçelerde benzer etkinlikler yapılması önerisiyle uyumlu bir şekilde Bolu'da hayata geçirildi.

Bolu'da genç sanatçılar Çanakkale ruhunu tuvaline taşıdı

Yarışmada kimler öne çıktı?

Bolu'da genç sanatçılar Çanakkale ruhunu tuvaline taşıdı

Bolu'daki liselerden toplam 6 eserin katıldığı yarışmada, eserler bir komisyon tarafından titizlikle değerlendirildi. Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden Yasemin Şentürk birinciliği, yine aynı okuldan Azra Şahin ikinciliği ve Kanuni Anadolu Lisesi'nden Doğa Adakcılar ise üçüncülüğü elde etti. Ayrıca, diğer üç eser mansiyon ödülüne layık görüldü. Mansiyon ödülü alan öğrenciler; Zeynep Öner (Bolu Güzel Sanatlar Lisesi), Meryem Adanur ( İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ve Emine Tekin (Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) oldu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Bolu'da genç sanatçılar Çanakkale ruhunu tuvaline taşıdı

Yarışmada dereceye giren genç sanatçılara ödülleri, Bolu İl Müftülüğünde düzenlenen bir törenle İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından takdim edildi. Birinci olan eserin sahibi 1.500 TL, ikinci olan eserin sahibi 1.000 TL ve üçüncü olan eserin sahibi 500 TL nakit ödülün sahibi oldu. Mansiyon ödülü kazanan diğer katılımcılara ise 400'er TL verildi.

Bu etkinlik, Bolu'da gençlerin milli ve dini değerleri sanat yoluyla ifade etme yeteneklerini sergilemeleri için önemli bir platform oldu. Aynı zamanda, Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini yeni nesillere aktarma konusunda değerli bir katkı sağladı.

# deniz, İZZET BAYSAL

18 Mar 2024 - 22:30 - Güncel

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