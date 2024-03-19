Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ihale düzenliyor

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, modern tesis yönetimi anlayışıyla, chiller, soğutma grubu ve klima sistemlerinin periyodik bakım ve onarım hizmetleri için önemli bir ihaleye çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek bu ihale, hastane hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyor.
Hizmet kalitesi arttırılacak
İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine uygun olarak açık ihale usulü ile yürütülecek. Tekliflerin tamamı elektronik ortamda, EKAP üzerinden alınacak. Bu stratejik adım, hastanenin çeşitli ünitelerindeki soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin etkinliğini maksimize etmeyi amaçlıyor.
İhale DETAYLARI
İhale, 27 Mart 2024 tarihinde saat 10:30'da Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhale kapsamında, hastanenin Köroğlu Ünitesi, Merkez Ünite ve Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi dahil olmak üzere, belirlenen lokasyonlardaki sistemlerin bakım ve onarımı yapılacak.
Katılım koşulları ve belgeler
İhaleye katılım için gerekli belgeler ve yeterlilik kriterleri, EKAP üzerinden erişilebilir durumda. Katılımcıların, iş deneyimi, ekonomik ve mali yeterliliklerini belgelemeleri ve ilgili kalite yönetim sistem sertifikalarına sahip olmaları gerekiyor.
Teknik yeterlilik ve standartlar
Hizmet sunucularının, soğutma grubu cihazları ve VRF klima sistemleri konusunda yetkili servis belgesine veya eğitim sertifikasına sahip olmaları, ayrıca TSE ve TÜRKAK tarafından verilen ilgili yeterlilik belgelerine sahip olmaları beklenmektedir.
İhale süreci ve önemi
Bu ihale, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin hasta ve çalışanlar için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağlama hedefine katkıda bulunacak. İhale, sadece yerli isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesi sadece fiyat esasına göre yapılacak.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.