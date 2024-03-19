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Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ihale düzenliyor

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Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, chiller, soğutma grubu ve klima sistemlerinin bakım ve onarımı için 27 Mart 2024'te ihale düzenliyor. Hastane hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen bu ihale, sağlık sektöründe kalite standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ihale düzenliyor mask
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ihale düzenliyor
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ihale düzenliyor
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Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, modern tesis yönetimi anlayışıyla, chiller, soğutma grubu ve klima sistemlerinin periyodik bakım ve onarım hizmetleri için önemli bir ihaleye çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek bu ihale, hastane hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

Hizmet kalitesi arttırılacak

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ihale düzenliyor

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine uygun olarak açık ihale usulü ile yürütülecek. Tekliflerin tamamı elektronik ortamda, EKAP üzerinden alınacak. Bu stratejik adım, hastanenin çeşitli ünitelerindeki soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin etkinliğini maksimize etmeyi amaçlıyor.

İhale DETAYLARI

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ihale düzenliyor

İhale, 27 Mart 2024 tarihinde saat 10:30'da Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhale kapsamında, hastanenin Köroğlu Ünitesi, Merkez Ünite ve Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi dahil olmak üzere, belirlenen lokasyonlardaki sistemlerin bakım ve onarımı yapılacak.

Katılım koşulları ve belgeler

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ihale düzenliyor

İhaleye katılım için gerekli belgeler ve yeterlilik kriterleri, EKAP üzerinden erişilebilir durumda. Katılımcıların, iş deneyimi, ekonomik ve mali yeterliliklerini belgelemeleri ve ilgili kalite yönetim sistem sertifikalarına sahip olmaları gerekiyor.

Teknik yeterlilik ve standartlar

Hizmet sunucularının, soğutma grubu cihazları ve VRF klima sistemleri konusunda yetkili servis belgesine veya eğitim sertifikasına sahip olmaları, ayrıca TSE ve TÜRKAK tarafından verilen ilgili yeterlilik belgelerine sahip olmaları beklenmektedir.

İhale süreci ve önemi

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ihale düzenliyor

Bu ihale, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin hasta ve çalışanlar için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağlama hedefine katkıda bulunacak. İhale, sadece yerli isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesi sadece fiyat esasına göre yapılacak.

# Sağlık, eğitim, İZZET BAYSAL, çocuk

19 Mar 2024 - 07:00 Bolu- Güncel

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