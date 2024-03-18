Alevler 3 konutu ve samanlığı yok etti, iki kişi yaralandı

Felaketin Merkezi: Feruz Köyü
Mudurnu'nun Feruz köyünde Mehmet Ç.'nin evinde başlayan yangın, kısa sürede etrafı sardı. Yangının neden başladığı henüz netlik kazanmazken, rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki diğer konutlara ve bir samanlığa sıçradı. Özellikle samanlıkta bulunan balyaların tutuşmasıyla yangın daha da büyüyerek, yakınlardaki bir traktörü de alevlere teslim etti.
Vatandaşların Cesur Mücadelesi ve Yaralanmalar
Yangını fark eden köy sakinleri, derhal yangını söndürme çabasına girişti. Ancak, bu süreçte kendi imkanlarıyla müdahale eden iki kişi, ellerinden yaralandı. Yaralılar, olayı gören diğer vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine hızla hastaneye sevk edildi.
Zararın Boyutları ve İtfaiyenin Müdahalesi
Yangına müdahale için bölgeye gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, alevlerle mücadele etti. İtfaiyenin titiz çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma işlemleri sürdü. Yangın, 3 konutu, bir samanlığı ve bir traktörü tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.