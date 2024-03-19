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Bolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor

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Bolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatı için ihale süreci başladı. Sağlık Bakanlığı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşecek proje, bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. İhale, 4 Nisan.2024'te elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor mask
Bolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor
Bolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor
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Bolu'nun Göynük’te acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun inşaatına başlanıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortak girişimiyle hayata geçirilen bu önemli proje, bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

İhale süreci ve teknik detaylar

Bolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine uygun olarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olan inşaat ihalesi, sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacak tekliflerle yürütülecek. İhaleye dair tüm detaylar ve ihale dokümanı, EKAP'ın resmi internet sayfası üzerinden erişime açık olacak.

Yer ve süreç

Bolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor

Proje, Bolu İli Göynük İlçesi'nde gerçekleştirilecek ve yer tesliminden itibaren 400 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşmenin imzalanmasını takiben 3 gün içerisinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanacak.

İhaleye katılım koşullarıBolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor

İhaleye katılmak isteyen firmaların, ilgili mevzuata uygun olarak yapı müteahhitliği yetki belgesine sahip olmaları ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterlilik belgelerini ihale dokümanında belirtilen şekil ve içerikte sunmaları zorunludur.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifBolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor

İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği ve ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği belirtilmiştir. İhale dokümanı, EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir ve e-imza kullanılarak indirilebilir.

İhale tarihi ve diğer bilgilerBolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor

İhale, 04.04.2024 tarihinde saat 14:30'da Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek ve ihale sonucunda seçilen istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

# Sağlık

19 Mar 2024 - 08:00 Bolu/ Göynük- Güncel

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