Bolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlıyor

Bolu'nun Göynük’te acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun inşaatına başlanıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortak girişimiyle hayata geçirilen bu önemli proje, bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.
İhale süreci ve teknik detaylar
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine uygun olarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olan inşaat ihalesi, sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacak tekliflerle yürütülecek. İhaleye dair tüm detaylar ve ihale dokümanı, EKAP'ın resmi internet sayfası üzerinden erişime açık olacak.
Yer ve süreç
Proje, Bolu İli Göynük İlçesi'nde gerçekleştirilecek ve yer tesliminden itibaren 400 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşmenin imzalanmasını takiben 3 gün içerisinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanacak.
İhaleye katılım koşulları
İhaleye katılmak isteyen firmaların, ilgili mevzuata uygun olarak yapı müteahhitliği yetki belgesine sahip olmaları ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterlilik belgelerini ihale dokümanında belirtilen şekil ve içerikte sunmaları zorunludur.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği ve ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği belirtilmiştir. İhale dokümanı, EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir ve e-imza kullanılarak indirilebilir.
İhale tarihi ve diğer bilgiler
İhale, 04.04.2024 tarihinde saat 14:30'da Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek ve ihale sonucunda seçilen istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.