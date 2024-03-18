Güney Çevre Yolu hizmete açıldı

Ulaşımda Devrim: Zaman ve Ekonomi Kazancı

Bolu şehrinin ulaşım altyapısında önemli bir yenilik olan Yeni Güney Çevre Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı. 2016'da başlanan ve 2024'te tamamlanan bu stratejik yol, D- 100 karayolu üzerinden Bolu'nun tarihi ilçelerine Mudurnu ve Göynük'e direkt erişim sağlayarak, seyahat süresini önemli ölçüde kısalttı. Eskiden 15 dakika süren yolculuk artık 2 dakika içinde tamamlanabiliyor, bu da yılda 205 milyon lira tasarruf ve 2 bin 748 ton daha az karbon emisyonu anlamına geliyor.

Çevre Dostu ve Kapsayıcı Tasarım

2,9 km uzunluğundaki Bolu Güney Çevre Yolu, modern ve çevre dostu bir tasarıma sahip. Proje, bir köprü ve iki hemzemin kavşağın yanı sıra, Bolu halkının faydalanabileceği bir bisiklet ve yürüyüş yolunu da içeriyor. Bu özellikleriyle, yol hem ulaşım kolaylığı sağlıyor hem de bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırıyor.

Hizmet Odaklı Siyasetin Meyvesi

Bakan Yardımcısı Boyraz, gerçekleştirdikleri projelerle şehirlerin ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti. Yaklaşan 2024 Yerel Seçimleri öncesinde, hizmet odaklı siyasetin önemine vurgu yapan Boyraz, Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol'un Bolu için hazırladığı projeleri ve vizyonunu paylaştı.