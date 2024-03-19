Batı Karadeniz’in beklediği açıklama Bakan’dan geldi…

Marmara, Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyini etkileyecek olan Kuzey Anadolu fay hattına karşı alınması gereken önlemlerin başında gelen kentsel dönüşüm gerçeği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuştu.

Deprem ve kentsel dönüşüm gerçeği

Bolu ve Batı Karadeniz bölgesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle Türkiye'nin en aktif deprem bölgelerinden biridir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin vurguladığı gibi, Türkiye genelindeki 500'e yakın hareketli fay hattı arasında, bu bölge özellikle dikkat çekiyor.

Kentsel dönüşümün önemi

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarına göre, kentsel dönüşüm, deprem riski yüksek bölgelerdeki en önemli gündem maddelerinden biri. Bolu ve Batı Karadeniz'de, depreme dayanıklı yapıların inşası, bölge halkının güvenliğini sağlama adına kritik bir öneme sahip.

TOKİ'nin rolü ve projeleri

TOKİ, Bolu ve Batı Karadeniz'de depreme dayanıklı konutlar inşa ederek bölgenin güvenliğine katkıda bulunuyor. Bakan Özhaseki'nin belirttiği gibi, TOKİ'nin yaptığı 1 milyon 340 bin konutun depremlerde dayanıklılığı, kurumun bu alandaki başarısını gözler önüne seriyor.

Yalova örneği

Yalova'da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları ve TOKİ projeleri, Bolu ve Batı Karadeniz için bir model teşkil ediyor. Bakanlık tarafından Yalova'da yapılan 20 milyar liralık yatırım ve kentsel dönüşüm projeleri, benzer riskler taşıyan diğer bölgeler için bir örnek oluşturuyor.

Altyapı ve sosyal donatı projeleri

Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde, depreme dayanıklı konut projelerinin yanı sıra, altyapı ve sosyal donatı projeleri de büyük önem taşıyor. Yalova'daki ana isale hattı projesi ve Millet Bahçesi gibi projeler, bölgenin sosyal yaşam kalitesini artırırken, deprem riskine karşı dayanıklılığını da güçlendiriyor.

Bolu ve Batı Karadeniz

Bolu ve Batı Karadeniz bölgesi, kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleriyle depreme karşı daha dirençli bir geleceğe hazırlanıyor. Bakan Özhaseki'nin vurguladığı gibi, yerel yönetimlerin ve hükümetin iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalar, bölge halkının güvenliğini sağlama adına büyük bir önem taşıyor.