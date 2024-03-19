Bahçeli’nin 11. dönemi başladı

Liderlik yolculuğunun ilk adımı
Devlet Bahçeli'nin liderlik serüveni, 1997 yılında Alparslan Türkeş'in vefatı sonrası düzenlenen 5. Olağanüstü Kurultay ile başladı. Bu kurultayda genel başkanlığa ilk adaylığını koydu ve seçimi kazanarak MHP'nin roketindeki yerini aldı.
Kurultaylar ve kesintisiz liderlik
Bahçeli, 1997'den bu yana düzenlenen her kurultayda partisinin güvenini kazanarak genel başkanlığa seçildi. Bu süreçte, 2000, 2003, 2006 ve sonrasında düzenlenen kurultaylarda rakipleri karşısında üstünlük sağlayarak MHP'nin lideri olarak kalmayı başardı.
Tek aday dönemleri
Bahçeli, MHP'nin 8., 11., 12., ve 13. Olağan Büyük Kurultaylarında tek aday olarak gösterildi ve delegelerin tamamının desteğini alarak genel başkanlığa yeniden seçildi. Bu durum, partideki güçlü liderlik konumunu ve üyelerin kendisine olan inancını yansıtıyor.
Rakipleri ve seçim başarıları
Bahçeli, liderlik kariyeri boyunca birkaç kurultayda rakipleriyle yarıştı. Özellikle 2003 ve sonrasında düzenlenen kurultaylarda Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu gibi isimlerle rekabet etti ancak her seferinde üstünlüğünü koruyarak genel başkanlık koltuğunu korudu.
Pandemi sürecindeki liderlik
2021'de düzenlenen 13. Olağan Büyük Kurultay, pandemi koşulları altında gerçekleşti. Covid-19 testi pozitif çıkan 36 delegenin katılamadığı kurultayda Bahçeli, partililerin tam desteğini alarak 10. kez genel başkan seçildi, bu durum liderliğinin sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zorlu koşullarda da partisi tarafından desteklendiğini gösterdi.
11. kez Genel Başkanlık ve gelecek vizyonu
Olağan Büyük Kurultay'da tüm delegelerin oyunu alarak 11. kez MHP Genel Başkanı seçilen Bahçeli, bu başarısıyla uzun soluklu liderliğini pekiştirdi. Partisinin geleceğine yönelik vizyonu ve Türk siyasetindeki istikrarlı konumuyla dikkat çeken Bahçeli, MHP'nin rotasını belirlemeye devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.