Vatandaşa sorduk! Bolu Belediye Başkanı kim olmalı? İşte canlı anket sonuçları

Bolu Gündem Gazetesi olarak her hafta Bolu’nun farklı mahallelerinde yaptığımız seçim anketine bu hafta Bolu Pazarı’nda devam ettik. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) adayı Tanju Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) adayı İlhan Durak, Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) adayı Muhammed Emin Demirkol, arasında geçen canlı seçim anketini ilk 50 oya ulaşan isim kazandı. Peki, rakiplerine fark atarak kazanan aday kim?

Sığınmacılar oy sorusuna sessiz kaldı!

Bolulu vatandaşlar, 3 adayında özellikle mülteci sorununa ne çözüm getireceği merak ederken, canlı yayın sırasında Afgan bir kadın, kime oy vereceksiniz sorusuna, “ben Afgan’ım, Türkçe bilmiyorum” dedi. Muhabirimizin Oy kullanma hakkınız var mı? Sorusuna, “evet kullanacağım” diye karşılık verdi.

“Bolunun çocuğu Tanju Özcan! Oyumuz kendisine”

Pazar yerinde canlı yayın anketimizde bir vatandaş, “Tanju, Bolunun çocuğu. Yaptığı hizmetleri görüyoruz. İnşallah yine seçilir” diyerek Tanju Özcan’a desteğini ifade etti.

“Hem dürüst, hem de efendi! Oyumuz AK Partiye’ye”

Muhammed Emin Demirkol’a desteğini canlı ankette söyleyen bir vatandaşımız, “bizim oyumuz, hem dürüst, hem de efendi olan Muhammed hocayadır. Bu seçimde AK Parti kazanır” dedi.

“MHP’yi destekleriz biz kardeşim!”

Canlı anket sırasında bir vatandaş, “biz MHP’yi destekleriz. Tam da karar veremedim aslında, ama oyum İlhan Durak’a olacak.” Şeklinde konuştu.

Canlı yayın anketinin kazanını kim?

Canlı yayında ilk 50 oya ulaşan ve rakiplerine büyük fark atan isim, CHP adayı Tanju Özcan oldu. en yakın rakibi AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 7 oyla takip ederken, MHP adayı İlhan Durak 1 oyla canlı anketi tamamladı.

Anketler aralıksız devam edecek!

Seçimlere 19 gün kala Bolu Gündem Gazetesi olarak seçmenin nabzını tutmaya en doğru şekilde devam edeceğiz. Akıllarında soru işareti kalan vatandaşlar için Bolu Gündem Facebook hesabında canlı yayın linkimiz; https://www.facebook.com/share/v/Y6H9YwHbVrh8wP3E/?mibextid=WC7FNe