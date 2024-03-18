Bolu'nun kalbinde "askıda tavuk" kampanyası

Toplumsal Dayanışma Örneği: Askıda Tavuk
Aktaş Gıda tarafından başlatılan bu kampanya, hayırsever vatandaşların ihtiyaç sahiplerine kolayca destek olabilmesini sağlıyor. İşletme sahibinin belirttiğine göre, bu girişimle birlikte, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onların yüzünü güldürmek hedefleniyor.
Nasıl Destek Olabilirsiniz?
"Askıda Tavuk" kampanyası, herkesin katılımına açık. Hayırsever vatandaşlar, Aktaş Gıda'ya uğrayarak ihtiyaç sahipleri için tavuk bağışında bulunabilir. Bu sayede, Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine sıcak bir yemek ulaştırılması amaçlanıyor.
Tel: 0 374 217 45 28
Bolu'da Sosyal Sorumluluk Hareketi
Aktaş Gıda'nın başlattığı "Askıda Tavuk" kampanyası, Bolu'da sosyal sorumluluk bilincinin güçlü bir örneğini sergiliyor. İşletme, bu kampanya ile hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor hem de toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutuyor. Bolu halkı, bu kampanya ile bir kez daha büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.
Bu yenilikçi kampanya, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. "Askıda Tavuk" kampanyası, Bolu'da yaşayan herkesi bir araya getirerek, ihtiyaç sahiplerine destek olma çağrısında bulunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.