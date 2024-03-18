- Güncel

Bolu'nun kalbinde "askıda tavuk" kampanyası

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi, sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 33 yıllık bir geçmişe sahip olan Aktaş Gıda, gıda sektöründeki tecrübesini kullanarak toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir adım attı. "Herkesin içi ısınsın" sloganıyla yola çıkan işletme, "Askıda Tavuk" kampanyası ile dikkatleri üzerine çekti.

Bolu'nun kalbinde "askıda tavuk" kampanyası mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplumsal Dayanışma Örneği: Askıda Tavuk

Aktaş Gıda tarafından başlatılan bu kampanya, hayırsever vatandaşların ihtiyaç sahiplerine kolayca destek olabilmesini sağlıyor. İşletme sahibinin belirttiğine göre, bu girişimle birlikte, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onların yüzünü güldürmek hedefleniyor.

Nasıl Destek Olabilirsiniz?

"Askıda Tavuk" kampanyası, herkesin katılımına açık. Hayırsever vatandaşlar, Aktaş Gıda'ya uğrayarak ihtiyaç sahipleri için tavuk bağışında bulunabilir. Bu sayede, Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine sıcak bir yemek ulaştırılması amaçlanıyor.

Tel: 0 374 217 45 28

Bolu'da Sosyal Sorumluluk Hareketi

Aktaş Gıda'nın başlattığı "Askıda Tavuk" kampanyası, Bolu'da sosyal sorumluluk bilincinin güçlü bir örneğini sergiliyor. İşletme, bu kampanya ile hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor hem de toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutuyor. Bolu halkı, bu kampanya ile bir kez daha büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.

Bu yenilikçi kampanya, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. "Askıda Tavuk" kampanyası, Bolu'da yaşayan herkesi bir araya getirerek, ihtiyaç sahiplerine destek olma çağrısında bulunuyor.

# destek

18 Mar 2024 - 16:18 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL