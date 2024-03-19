19 Mar 2024 - 10:30- Siyaset G:

2024 Yerel Seçimleri aday listelerinde torpil iddiası, Bolu Yeniçağa, Hamzabey Köyü torpili nereden geliyor?

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeniçağa ilçesinde il genel meclisi üyesi adayı olarak gösterilen İsmail Uysal ve Erhan Çiftçi’nin aynı köy nüfusuna kayıtlı olması ilçede tartışma yarattı. Vatandaşlar Hamzabey köyünün torpilinin nereden kaynaklandığı sorgulamaya başladı.

2024 Yerel Seçimleri aday listelerinde torpil iddiası, Bolu Yeniçağa, Hamzabey Köyü torpili nereden geliyor? mask
2024 Yerel Seçimleri aday listelerinde torpil iddiası, Bolu Yeniçağa, Hamzabey Köyü torpili nereden geliyor?
2024 Yerel Seçimleri aday listelerinde torpil iddiası, Bolu Yeniçağa, Hamzabey Köyü torpili nereden geliyor?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Yerel Seçimleri, 2024 Bolu’da Yerel Seçimler, 2024 Bolu yerel seçim sonuçları, Bolu Yeniçağa, Hamzabey Köyü, AK Parti Yeniçağa adayları, 2024 Yerel Seçimleri Yeniçağa Belediye Meclis üyeleri, 2024 Yerel Seçimleri Yeniçağa İl Genel Meclisi üye adayları neden hep Hamzabey Köyü’nden seçiliyor? Hamzabey’in torpili nereden geliyor?

Neden hep Hamzabey Köyü?

2024 Yerel Seçimleri aday listelerinde torpil iddiası, Bolu Yeniçağa, Hamzabey Köyü torpili nereden geliyor?

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala siyasi arenada yaşanan tartışmalara Yeniçağa’da yapıldığı iddia edilen ‘Haksızlık ve torpil’ söylemleri de eklendi. Belediye ve İl genel Meclis üyeliği için Yeniçağa İlçesine bağlı Hamzabey Köyü'nden gelen adayların dikkat çekmesi, ilçe siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Ak Parti'nin aday tercihleri ve yerel halkın tepkileri ilçede ayyuka çıktı

Yeniçağa'da başka köy yok mu?

Yerel seçimlere sayılı günler kala, Yeniçağa ilçesinde siyasi partilerin aday belirleme süreçleri tamamlandı. Ak Parti, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri adaylarını resmi olarak ilçe seçim kuruluna sundu. Belediye Başkanı Recai Çağlar'ın yeniden aday gösterilmesi ve meclis üyelikleri için yapılan tercihler, ilçede geniş yankı buldu.

Adaylar yine Hamzabey Köyü’nden

2024 Yerel Seçimleri aday listelerinde torpil iddiası, Bolu Yeniçağa, Hamzabey Köyü torpili nereden geliyor?

Ak Parti'nin İl Genel Meclisi adayları arasında Hamzabey Köyü'nden iki ismin yer alması, ilçe genelinde tartışmalara neden oldu. İlçe kamuoyu, partinin Hamzabey Köyüne özel bir önem atfettiğini ve bu durumun diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlarda kırgınlık yarattığını dile getiriyor.

Yeniçağa'da diğer bölgelerde kırgınlık

Yeniçağa'da Ak Parti içinde ve kamuoyunda, Hamzabey Köyü'nün siyasi arenada torpilli olması ve bu durumun seçim stratejilerine yansıması, ilçe siyasetinde önemli bir konu haline geldi. İl Genel Meclisine aday gösterilen isimlerin yine Hamzabey’den çıkması, yerel siyasette yeni bir rekabet alanı oluşturdu.

Vatandaşların tepkisi ve aday seçimleri

İl Genel Meclisine aday gösterilen İsmail Uysal ve Erhan Çiftçi'nin Hamzabey Köyü'nden olması ve siyasi geçmişleri, ilçe sakinleri arasında tartışma konusu oldu. Uysal'ın babasının uzun süredir köy muhtarı olması ve Çiftçi'nin daha önce de İl Genel Meclis üyeliği yapmış olması, aday seçimlerindeki tercihlerin sorgulanmasına yol açtı.

Yeniçağa'da Hamzabey Köyü’ne iltimas geçiliyor

Yeniçağa'da, özellikle Hamzabey Köyü'nden gelen adayların siyasi sahnede ön plana çıkması, ilçenin siyasi dinamiklerinde önemli bir rol oynuyor. Bu durum, yerel seçimler öncesinde siyasi tartışmaların ve rekabetin odak noktası haline geldi.

Yeniçağa'da yerel seçimlere kısa bir süre kala, Hamzabey Köyü'nden gelen adayların durumu, ilçe siyasetindeki beklentileri ve dengeleri şekillendiriyor. Vatandaşlar ve siyasi partiler, seçim sonuçlarının ilçenin geleceği üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor, bu süreçte Hamzabey Köyü'nün siyasi ağırlığının ne yönde olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

# AK Parti, belediye

19 Mar 2024 - 10:30 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL