2024 Yerel Seçimleri aday listelerinde torpil iddiası, Bolu Yeniçağa, Hamzabey Köyü torpili nereden geliyor?

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Neden hep Hamzabey Köyü?

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala siyasi arenada yaşanan tartışmalara Yeniçağa’da yapıldığı iddia edilen ‘Haksızlık ve torpil’ söylemleri de eklendi. Belediye ve İl genel Meclis üyeliği için Yeniçağa İlçesine bağlı Hamzabey Köyü'nden gelen adayların dikkat çekmesi, ilçe siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Ak Parti'nin aday tercihleri ve yerel halkın tepkileri ilçede ayyuka çıktı

Yeniçağa'da başka köy yok mu?

Yerel seçimlere sayılı günler kala, Yeniçağa ilçesinde siyasi partilerin aday belirleme süreçleri tamamlandı. Ak Parti, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri adaylarını resmi olarak ilçe seçim kuruluna sundu. Belediye Başkanı Recai Çağlar'ın yeniden aday gösterilmesi ve meclis üyelikleri için yapılan tercihler, ilçede geniş yankı buldu.

Adaylar yine Hamzabey Köyü’nden

Ak Parti'nin İl Genel Meclisi adayları arasında Hamzabey Köyü'nden iki ismin yer alması, ilçe genelinde tartışmalara neden oldu. İlçe kamuoyu, partinin Hamzabey Köyüne özel bir önem atfettiğini ve bu durumun diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlarda kırgınlık yarattığını dile getiriyor.

Yeniçağa'da diğer bölgelerde kırgınlık

Yeniçağa'da Ak Parti içinde ve kamuoyunda, Hamzabey Köyü'nün siyasi arenada torpilli olması ve bu durumun seçim stratejilerine yansıması, ilçe siyasetinde önemli bir konu haline geldi. İl Genel Meclisine aday gösterilen isimlerin yine Hamzabey’den çıkması, yerel siyasette yeni bir rekabet alanı oluşturdu.

Vatandaşların tepkisi ve aday seçimleri

İl Genel Meclisine aday gösterilen İsmail Uysal ve Erhan Çiftçi'nin Hamzabey Köyü'nden olması ve siyasi geçmişleri, ilçe sakinleri arasında tartışma konusu oldu. Uysal'ın babasının uzun süredir köy muhtarı olması ve Çiftçi'nin daha önce de İl Genel Meclis üyeliği yapmış olması, aday seçimlerindeki tercihlerin sorgulanmasına yol açtı.

Yeniçağa'da Hamzabey Köyü’ne iltimas geçiliyor

Yeniçağa'da, özellikle Hamzabey Köyü'nden gelen adayların siyasi sahnede ön plana çıkması, ilçenin siyasi dinamiklerinde önemli bir rol oynuyor. Bu durum, yerel seçimler öncesinde siyasi tartışmaların ve rekabetin odak noktası haline geldi.

Yeniçağa'da yerel seçimlere kısa bir süre kala, Hamzabey Köyü'nden gelen adayların durumu, ilçe siyasetindeki beklentileri ve dengeleri şekillendiriyor. Vatandaşlar ve siyasi partiler, seçim sonuçlarının ilçenin geleceği üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor, bu süreçte Hamzabey Köyü'nün siyasi ağırlığının ne yönde olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.