19 Mar 2024 - 11:30- Güncel G:

İki ünlü deprem profesöründen örtüşen kritik açıklama, “İstanbul’da 7,6 deprem olacak”

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Önceki gün açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür’ün ardından kritik bir açıklamada Prof. Dr. Celal Şengör’den geldi. Şengör, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin İstanbul ve çevresinde büyük yıkıma yol açabileceğini belirtti. 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Detaylar için okuyun.

İki ünlü deprem profesöründen örtüşen kritik açıklama, “İstanbul’da 7,6 deprem olacak” mask
İki ünlü deprem profesöründen örtüşen kritik açıklama, “İstanbul’da 7,6 deprem olacak”
İki ünlü deprem profesöründen örtüşen kritik açıklama, “İstanbul’da 7,6 deprem olacak”
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Marmara Depremi için Bilim İnsanlarından Önemli Uyarılar

İki ünlü deprem profesöründen örtüşen kritik açıklama, “İstanbul’da 7,6 deprem olacak”

Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili bilim insanlarından ardı ardına uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu uyarılardan en çarpıcısı, Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. Independent Türkçe ile yaptığı röportajda, Marmara Denizi'nde 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

Depremin Potansiyel Etkileriİki ünlü deprem profesöründen örtüşen kritik açıklama, “İstanbul’da 7,6 deprem olacak”

Prof. Dr. Şengör, beklenen depremin, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinde büyük yıkımlara yol açabileceğini ve ülkenin bağımsızlığını dahi tehlikeye atabileceğini belirtti. Şengör, "Silivri'den itibaren başlayıp İzmit'e doğru ilerleyebilecek bir kırılma, ardından Tekirdağ yönüne devam edebilecek bir kolun da kırılması muhtemel" diyerek, çift deprem senaryosuna dikkat çekti.

İstanbul ve Çevresi için Risklerİki ünlü deprem profesöründen örtüşen kritik açıklama, “İstanbul’da 7,6 deprem olacak”

Şengör, Marmara Denizi'nin ortasından geçen fay hattının İstanbul'a yakınlığı ve Çınarcık havzası üzerinde yeni keşfedilen fayın varlığına işaret ederek, bu bölgelerde büyük bir yıkımın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Tekirdağ-İstanbul arası ve İzmit'e kadar olan bölgenin tamamen etkileneceğini, Marmara'nın güneyinin de şiddetli şekilde zarar göreceğini ifade etti.

Tarihi ve Stratejik Önemiyle İstanbulİki ünlü deprem profesöründen örtüşen kritik açıklama, “İstanbul’da 7,6 deprem olacak”

Prof. Dr. Şengör, İstanbul'un tarihi ve stratejik önemine de değinerek, şehrin Latinler tarafından yağmalandığı 1204 olayını hatırlattı ve "İstanbul'un bu büyük öneminin farkında olan insanlar, büyük bir azınlık" dedi. AKP yönetiminin bu önemin farkında olmadığını eleştiren Şengör, İstanbul'un nüfusunun hızla artışının ve şehrin bu yükü kaldıramayacağının altını çizdi.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün uyarıları, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin ciddiyetini ve olası etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul ve çevresindeki iller için yapılan bu uyarılar, hem yerel yönetimleri hem de vatandaşları olası bir felakete karşı hazırlıklı olmaya davet ediyor.

# Türkiye

19 Mar 2024 - 11:30 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Ermiş - Allah lâ ortak mı çalışıyorlar kesin olacak diyorlar. İnsanların göç etmeye zorlandığını düşünüyorum... Bu işin altında bir Arap kokusu var. İstanbul da yaşayanların İstanbul'u terk etmesi durumunda birileri buradan rant sağlayabilirler?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 12:16

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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