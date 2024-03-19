İki ünlü deprem profesöründen örtüşen kritik açıklama, “İstanbul’da 7,6 deprem olacak”

Marmara Depremi için Bilim İnsanlarından Önemli Uyarılar

Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili bilim insanlarından ardı ardına uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu uyarılardan en çarpıcısı, Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. Independent Türkçe ile yaptığı röportajda, Marmara Denizi'nde 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

Depremin Potansiyel Etkileri

Prof. Dr. Şengör, beklenen depremin, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinde büyük yıkımlara yol açabileceğini ve ülkenin bağımsızlığını dahi tehlikeye atabileceğini belirtti. Şengör, "Silivri'den itibaren başlayıp İzmit'e doğru ilerleyebilecek bir kırılma, ardından Tekirdağ yönüne devam edebilecek bir kolun da kırılması muhtemel" diyerek, çift deprem senaryosuna dikkat çekti.

İstanbul ve Çevresi için Riskler

Şengör, Marmara Denizi'nin ortasından geçen fay hattının İstanbul'a yakınlığı ve Çınarcık havzası üzerinde yeni keşfedilen fayın varlığına işaret ederek, bu bölgelerde büyük bir yıkımın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Tekirdağ-İstanbul arası ve İzmit'e kadar olan bölgenin tamamen etkileneceğini, Marmara'nın güneyinin de şiddetli şekilde zarar göreceğini ifade etti.

Tarihi ve Stratejik Önemiyle İstanbul

Prof. Dr. Şengör, İstanbul'un tarihi ve stratejik önemine de değinerek, şehrin Latinler tarafından yağmalandığı 1204 olayını hatırlattı ve "İstanbul'un bu büyük öneminin farkında olan insanlar, büyük bir azınlık" dedi. AKP yönetiminin bu önemin farkında olmadığını eleştiren Şengör, İstanbul'un nüfusunun hızla artışının ve şehrin bu yükü kaldıramayacağının altını çizdi.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün uyarıları, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin ciddiyetini ve olası etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul ve çevresindeki iller için yapılan bu uyarılar, hem yerel yönetimleri hem de vatandaşları olası bir felakete karşı hazırlıklı olmaya davet ediyor.