Türkiye elektrik piyasasında dijital dönüşüm; 81 ilde elektronik teminat zorunluluğu

Türkiye'nin elektrik piyasası, önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nun aldığı yeni kararla, elektrik piyasası katılımcıları için teminat mektuplarının elektronik formata dönüştürülmesi zorunlu hale getirildi. Bu değişiklik, 81 ilde faaliyet gösteren tüm piyasa katılımcılarını kapsayacak şekilde, 1 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlanması

gerekiyor.

Elektronik Teminat Mektubuna Geçiş Süreci

Mevcut fiziki teminat mektuplarının, belirlenen tarihe kadar elektronik teminat mektubu olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bu süreç, piyasa katılımcılarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde teminat işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak. Değişikliğe uymayan teminat mektupları, teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Kayıtların Silinmesi ve Döviz Kuru Değerlendirmesi

Yeni düzenlemeyle, serbest tüketicilerin kayıtları, belirlenen ek teminat tutarını karşılamadıkları takdirde silinecek. Ayrıca, teminatların Türk Lirası karşılıklarının hesaplanmasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ilan edilen döviz alış kuru esas alınacak. Bu, piyasa katılımcılarının finansal işlemlerinde daha şeffaf ve güncel bir değerlendirme yapmalarını sağlayacak.

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