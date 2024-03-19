19 Mar 2024 - 13:00- Güncel G:

Ramazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz?

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'dan sadece 210 km uzaklıkta, karın ve doğanın büyüleyici güzelliğiyle çevrili Ilgaz Dağı'nda Ramazan ayında kayak yapmanın ayrıcalığını keşfedin. Eşsiz güzelliğiyle adeta bir yeryüzü cenneti olan Ilgaz Dağı, kışın son günlerinde bile unutulmaz manzaralar sunuyor.

Ramazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz? mask
Ramazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz?
Ramazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz?
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'dan kışın son kaçamağı: Ilgaz Dağı

Ramazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz?

Bolu, doğa tutkunları ve kayak severler için bir başlangıç noktası olarak, kış mevsiminin son günlerinde bile benzersiz bir deneyim sunuyor. Kartalkaya yerine değişik bir deneyim edinmek isteyenler için Ilgaz Dağı, Bolu'ya sadece 210 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve mart ayının son kar yağışlarıyla kış sporları için mükemmel koşullar sağlıyor.

Ilgaz Dağı'nda karın tazeliği

Ramazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz?

Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün itibarıyla etkili olan kar yağışıyla yeniden kışın beyaz örtüsüne büründü. Bu, kayak severler için beklenmedik bir sürpriz oldu ve Ilgaz Dağı'nı ziyaret edenler için kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Ramazan ayında kayak keyfiRamazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz?

Ilgaz Dağı, Ramazan ayında bile kayak yapma imkanı sunarak ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Kayak merkezlerinin bulunduğu milli park içerisinde, oruç tutanlar dahi serin havanın tadını çıkararak enerjilerini koruyabiliyor.

Ilgaz Dağı'nın eşsiz atmosferiRamazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz?

Furkan Yaman gibi kayak tutkunları için Ilgaz Dağı, sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda çocukluk anılarının da canlandığı özel bir yer. Ilgaz'ın kar kalitesi ve atmosferi, diğer kayak merkezlerinden ayrılan özellikler arasında yer alıyor.

Ramazan'da kayak yapmanın avantajlarıRamazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz?

Ramazan ayında Ilgaz Dağı'nda kayak yapmanın bir avantajı olarak, hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle oruç tutarken su ihtiyacının azalması gösterilebilir. Bu durum, gün boyunca rahat bir şekilde spor yapmayı mümkün kılıyor.

Ilgaz Dağı'ndan kartpostallık görüntülerRamazan’ı Ilgaz’da daha önce geçirmiş miydiniz?

Ilgaz Dağı'nın dron ile çekilen görüntüleri, bölgenin doğal güzelliklerini ve kayak merkezlerinin çekiciliğini gözler önüne seriyor. Bolu'dan yola çıkıp Ilgaz Dağı'na gelen ziyaretçiler, bu eşsiz manzaraların tadını çıkarırken, kış mevsiminin son günlerinde unutulmaz anlar yaşayabilir.

# hava

19 Mar 2024 - 13:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL