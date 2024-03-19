Kardelen çiçekleri 2024 yılı için 387 bin 142 TL olarak açıklandı

Batı Karadeniz bölgesinde kardelen çiçekleri, bu yıl mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen kar görmeden açtı. Şehrin zirvesindeki kayalık bölgelerde her yıl mart ayında karlar arasında açan kardelenler, bu sene hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle beyaz örtüye hasret kaldı.

Küresel ısınma bölgemizi de vurdu

Her yıl kardelenlerle birlikte baharın geldiğini anladıklarını belirten yöre sakinlerinden Ercan Eftelioğlu, "Kardelenler bu sene boynu büyük kaldı. Çünkü kar yağmadı. Her yıl kar örtüsünü delerek çıkan bu muhteşem çiçekler bu yıl kar görmeden açmak zorunda kaldı. Küresel ısınma bölgemizi de vurdu" dedi.

En az kar yağışı bu yıl oldu

Şehrin doyumsuz manzarasının kuşbakışı izlendiği şehirlerin yüksek kesimlerinde bitki çeşitliliği açısından zengin olduğunu anlatan doğa gezgini Altan Eftelioğlu ise, “Bu sene kurak geçiyor. Hiç kar yağmadı. Beyaz örtüyü delerek açan kardelen çiçekleri ise kar görmeden açtılar” diye konuştu.

Kardelen koparmanın cezası nedir?

Karadeniz bölgesinin endemik türlerinden olan kardelen çiçekleri koruma altındaki bitki türlerinden birisi. Koruma altında olan kardelenleri koparmanın cezası 2024 yılı için 387 bin 142 TL olarak açıklandı.