Bolu'da atıksu altyapısına modern yenileme

Bolu Belediyesi, şehrin atıksu yönetimini modernize etmek için kolları sıvadı. Karaköy Mahallesi ve Yumrukaya Köyü arasındaki bölgede, Büyüksu Çayı boyunca uzanan atıksu hattında önemli bir yenileme projesine imza atılıyor. Bu proje, Bolu'nun su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeyi ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

Yenileme projesinin detayları

Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu yenileme işi, konvansiyonel (açık kazı) yöntemiyle gerçekleştirilecek. Ø600 mm çapındaki atıksu hattı, 9 farklı kalemde yenilenecek. Bu yenileme, bölgenin atıksu yönetimini daha verimli hale getirecek.

İhale süreci ve katılım koşulları

Proje, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine uygun olarak açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale süreci tamamen elektronik ortamda, EKAP üzerinden yürütülecek. İhaleye katılmak isteyen firmaların, belirli yeterlilik kriterlerini ve gerekli belgeleri e-teklifleri kapsamında sunmaları gerekiyor.

Projenin yeri ve süresi

Yenileme çalışması, Bolu İli Merkez İlçe Karaköy Mahallesi ile Yumrukaya Köyü arasında kalan bölgede yapılacak. Proje, yer tesliminden itibaren 60 takvim günü içinde tamamlanacak.

İhale tarihi ve yer bilgisi

İhale, 03 Nisan 2024 tarihinde saat 11:30'da Bolu Belediye Başkanlığı - İhale ve Satınalma Birimi'nde gerçekleştirilecek. İhale dokümanı, EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir ve indirilebilir.

Ekonomik ve teknik yeterlilik

İhaleye katılım için ekonomik ve mali yeterlilik belgeleri ile mesleki ve teknik yeterlilik belgelerinin sunulması gerekmektedir. İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.