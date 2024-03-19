19 Mar 2024 - 16:00- Güncel G:

Bolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira

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Bolu'nun Göynük ilçesinde üretilen ve Boluluların sofralarına sık koyduğu enginarın Türkiye’de yüzde 42’lik ihtiyacını karşılayan Aydın’da enginar fiyatı dudak uçuklatıyor. Enginarın tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL iken lokantalarda tabağa uzanan yolculuğu 400 TL'ye kadar çıkıyor.

Bolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira mask
Bolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira
Bolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira
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'Yeşil altın' olarak adlandırılan enginarın sağlığa  faydaları ve lüks bir ürün haline gelmesiyle ilgili detaylar haberimizde.

Bolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira

Aydın, Türkiye'nin enginar ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayarak, bu değerli sebzenin üretim merkezi haline geldi. Bolu ve Göynük'te sıkça tüketilen enginar, Aydın'da 'yeşil altın' olarak anılıyor. Tarladan sofraya uzanan yolculuğuyla dikkat çeken enginar fiyatları, üreticiden tüketiciye kadar değişkenlik gösteriyor.

Enginar hasadı başladı

Bolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira

Yaklaşık 6 bin 500 dönüm arazide gerçekleştirilen ekimle 8 bin ton ürün elde ediyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, enginar bahçeleri yemyeşil bir görünüme bürünüyor. 'Sakız enginarı' ve 'Bayrampaşa enginarı' olmak üzere iki ana çeşidi bulunan enginar, farklı dönemlerde hasat ediliyor.

Tarladan sofraya enginarın yolculuğu

Bolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira

Enginarın tarladan sofraya ulaşana kadar olan fiyat artışı dikkat çekiyor. Tarlada toptan satış fiyatı 20 TL olan enginar, pazarda 40-50 TL arasında alıcı buluyor. Ancak lokanta ve restoranlarda bu fiyat 400 TL'ye kadar yükseliyor. Aracıların sayısının artması, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının açılmasına neden oluyor.

Genç girişimcisi enginar üretimini anlatıyorBolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira

Enginar üretimindeki genç girişimcilerinden Özge Yüksel, bu sezonun erken başladığını ve havaların ılıman geçtiğini belirtiyor. 'İyi tarım' sertifikalı enginar yetiştiren Yüksel, ürünlerinin hormonsuz ve hayvan gübresiyle yetiştirildiğini vurguluyor. Enginarın artık lüks bir ürün haline geldiğini ifade eden Yüksel, lokantalardaki yüksek fiyatlarına dikkat çekiyor.

Enginarın sağlık faydaları

Bolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira

Enginar, karaciğer dostu bir sebze olarak biliniyor. Hasat döneminin gelmesiyle birlikte, enginarın sağlık faydaları da tüketiciler tarafından yeniden keşfediliyor. Yüksek besin değeri ve lezzetiyle enginar, sofralarda özel bir yere sahip.

Fiyat farklılıklarının nedenleri

Enginarın tarladan sofraya ulaşana kadar fiyatındaki artış, aracıların rolü ve işlenme süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Üreticiden tüketiciye kadar olan zincirdeki her adım, fiyat üzerinde belirleyici bir etkiye sahip.

# Türkiye, Sağlık, tarım

19 Mar 2024 - 16:00 Bolu/ Göynük- Güncel

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