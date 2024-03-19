Bolu’nun gözdesi tarlada 20, tabakta 400 lira

'Yeşil altın' olarak adlandırılan enginarın sağlığa faydaları ve lüks bir ürün haline gelmesiyle ilgili detaylar haberimizde.

Aydın, Türkiye'nin enginar ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayarak, bu değerli sebzenin üretim merkezi haline geldi. Bolu ve Göynük'te sıkça tüketilen enginar, Aydın'da 'yeşil altın' olarak anılıyor. Tarladan sofraya uzanan yolculuğuyla dikkat çeken enginar fiyatları, üreticiden tüketiciye kadar değişkenlik gösteriyor.

Enginar hasadı başladı

Yaklaşık 6 bin 500 dönüm arazide gerçekleştirilen ekimle 8 bin ton ürün elde ediyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, enginar bahçeleri yemyeşil bir görünüme bürünüyor. 'Sakız enginarı' ve 'Bayrampaşa enginarı' olmak üzere iki ana çeşidi bulunan enginar, farklı dönemlerde hasat ediliyor.

Tarladan sofraya enginarın yolculuğu

Enginarın tarladan sofraya ulaşana kadar olan fiyat artışı dikkat çekiyor. Tarlada toptan satış fiyatı 20 TL olan enginar, pazarda 40-50 TL arasında alıcı buluyor. Ancak lokanta ve restoranlarda bu fiyat 400 TL'ye kadar yükseliyor. Aracıların sayısının artması, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının açılmasına neden oluyor.

Genç girişimcisi enginar üretimini anlatıyor

Enginar üretimindeki genç girişimcilerinden Özge Yüksel, bu sezonun erken başladığını ve havaların ılıman geçtiğini belirtiyor. 'İyi tarım' sertifikalı enginar yetiştiren Yüksel, ürünlerinin hormonsuz ve hayvan gübresiyle yetiştirildiğini vurguluyor. Enginarın artık lüks bir ürün haline geldiğini ifade eden Yüksel, lokantalardaki yüksek fiyatlarına dikkat çekiyor.

Enginarın sağlık faydaları

Enginar, karaciğer dostu bir sebze olarak biliniyor. Hasat döneminin gelmesiyle birlikte, enginarın sağlık faydaları da tüketiciler tarafından yeniden keşfediliyor. Yüksek besin değeri ve lezzetiyle enginar, sofralarda özel bir yere sahip.

Fiyat farklılıklarının nedenleri

Enginarın tarladan sofraya ulaşana kadar fiyatındaki artış, aracıların rolü ve işlenme süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Üreticiden tüketiciye kadar olan zincirdeki her adım, fiyat üzerinde belirleyici bir etkiye sahip.