Bolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu

Bolu'da, Ramazan ayının ilk haftasında 14 saatlik oruç süresinin ardından iftar yemeğinde aşırıya kaçan 7 bin 600 vatandaş, mide, tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle acil servislere başvurdu. İftar sonrası yaşanan sağlık sorunları, dikkatli beslenmenin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Bolu'da iftar telaşı sağlık sorunlarını beraberinde getirdi

Bolu'da, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfer içinde, yaklaşık 14 saatlik oruç tutmanın ardından vatandaşlar iftar sofralarında dozajı kaçırdı. İftar sonrasında yaşanan sağlık problemleri nedeniyle bir haftada acil servislerde yoğunluk yaşandı.

Acil servislerde yoğun hafta

Bolu Merkez ve ilçelerinde toplamda 7.600 kişi, iftar sonrası çeşitli sağlık sorunları nedeniyle acil servislere başvurdu. Mide rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, şeker düzensizlikleri ve kalp sorunları en sık rastlanan şikayetler arasında yer aldı.

Bolu merkezde durum daha ciddi

Bolu Merkezde, iftar sonrası acil servislere başvuranların sayısı 5 bin 800 olarak kaydedildi. Bu rakam, bölgedeki sağlık kuruluşlarında ciddi bir yoğunluğa neden oldu.

İlçelerde de benzer manzara

Bolu'nun çeşitli ilçelerinde de durum farklı değildi; bin.800 vatandaş sağlık sorunlarıyla hastanelere akın etti. İlçelerdeki sağlık ekipleri de iftar sonrası artan vakalara müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti.

Sağlık uzmanlarından uyarılar

Yaşanan bu olaylar, sağlık uzmanlarını harekete geçirdi. Uzmanlar, oruç tutan vatandaşları iftarda aşırı yemekten kaçınmaları ve özellikle kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dikkatli beslenme çağrısı

Bolu'da yaşanan sağlık sorunları, Ramazan ayında dikkatli beslenmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşlara, iftar ve sahurda dengeli beslenme, aşırıya kaçmamak ve özellikle kronik hastalıkları olanların doktor tavsiyelerine uymaları tavsiye edildi.