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Bolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu

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Bolu'da 2024 Ramazan ayının ilk haftasında iftar sonrası acil servislerde yoğunluk yaşandı. Bolu genelinde yaklaşık 14 saat oruç tutan vatandaşlardan başta kronik rahatsızlıkları olan ve iftarda dozu kaçıran 7 bin 600 kişi acil servislere akın etti…

Bolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu mask
Bolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu
Bolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu
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Bolu'da, Ramazan ayının ilk haftasında 14 saatlik oruç süresinin ardından iftar yemeğinde aşırıya kaçan 7 bin 600 vatandaş, mide, tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle acil servislere başvurdu. İftar sonrası yaşanan sağlık sorunları, dikkatli beslenmenin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Bolu'da iftar telaşı sağlık sorunlarını beraberinde getirdi

Bolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu

Bolu'da, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfer içinde, yaklaşık 14 saatlik oruç tutmanın ardından vatandaşlar iftar sofralarında dozajı kaçırdı. İftar sonrasında yaşanan sağlık problemleri nedeniyle bir haftada acil servislerde yoğunluk yaşandı.

Acil servislerde yoğun hafta

Bolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu

Bolu Merkez ve ilçelerinde toplamda 7.600 kişi, iftar sonrası çeşitli sağlık sorunları nedeniyle acil servislere başvurdu. Mide rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, şeker düzensizlikleri ve kalp sorunları en sık rastlanan şikayetler arasında yer aldı.

Bolu merkezde durum daha ciddiBolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu

Bolu Merkezde, iftar sonrası acil servislere başvuranların sayısı 5 bin 800 olarak kaydedildi. Bu rakam, bölgedeki sağlık kuruluşlarında ciddi bir yoğunluğa neden oldu.

İlçelerde de benzer manzaraBolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu

Bolu'nun çeşitli ilçelerinde de durum farklı değildi; bin.800 vatandaş sağlık sorunlarıyla hastanelere akın etti. İlçelerdeki sağlık ekipleri de iftar sonrası artan vakalara müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti.

Sağlık uzmanlarından uyarılarBolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu

Yaşanan bu olaylar, sağlık uzmanlarını harekete geçirdi. Uzmanlar, oruç tutan vatandaşları iftarda aşırı yemekten kaçınmaları ve özellikle kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dikkatli beslenme çağrısıBolu’da iftar sonrası 7 bin 600 kişi acillik oldu

Bolu'da yaşanan sağlık sorunları, Ramazan ayında dikkatli beslenmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşlara, iftar ve sahurda dengeli beslenme, aşırıya kaçmamak ve özellikle kronik hastalıkları olanların doktor tavsiyelerine uymaları tavsiye edildi.

# Sağlık

19 Mar 2024 - 17:00 Bolu- Güncel

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