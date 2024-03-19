Bolu İl Sağlık Müdürü Danışman’dan Ramazan tüyoları

Ramazan Ayında sağlıklı beslenme nasıl olur? Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman Ramazan ayında sağlıklı oruç için altın değerinde önerilerde bulundu…

Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemi

Ramazan, oruç tutanlar için beslenme düzenlerinin değiştiği, uzun süreli açlık dönemlerinin yaşandığı bir aydır. Bu dönemde, yaklaşık 15 saat süren açlık periyotlarına maruz kalınır. Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için dengeli beslenmenin altını çiziyor. Sahurun atlanmaması ve gün içinde yeterli öğünlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sahurda nelere dikkat edilmeli?

Sahur, Ramazan ayının en kritik öğünlerinden biridir ve günün ilk öğünü olarak kahvaltının yerini almalıdır. Danışman, sahurda hafif bir kahvaltı veya çorba, zeytinyağlı yemekler gibi hafif öğünlerin tercih edilmesini öneriyor. Ağır yemeklerden kaçınmak, gün içindeki açlık hissini ve kilo alma riskini azaltır.

İftar için sağlıklı seçimler

İftar, bir gün boyunca süren açlığın ardından gelen önemli bir öğündür. Abdullah Danışman, iftarı açarken zeytin, hurma ve su ile başlamayı, ardından çorba, salata ve hafif etli sebze yemekleri ile devam etmeyi öneriyor. Aşırıya kaçmadan, yavaş yavaş ve çeşitli besin gruplarından yemek, sindirim sorunlarını önler.

Çeşitlilik ve dengeli beslenme

Anadolu mutfağının zenginliği, Ramazan ayında da sağlıklı beslenme için birçok seçenek sunar. Danışman, sebze ve meyvelerin, kurubaklagillerin ve tahılların dengeli bir şekilde tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu besinler, hem doyurucu hem de sağlıklı alternatifler sunar.

Sıvı tüketiminin önemi

Ramazan ayında yeterli sıvı tüketimi hayati önem taşır. Danışman, günlük 2,5 - 3 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini, bunun büyük bir kısmının su olması gerektiğini belirtiyor. Su, en iyi hidrasyon kaynağıdır ve enerji içermez. Ayrıca, iftar ve sahur arasında ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları gibi sağlıklı içeceklerin tüketilmesi önerilir.

Sağlıklı tatlı ve atıştırmalıklar

Ramazan ayında tatlıya olan özlem artabilir. Danışman, meyve tatlıları ve sütlü tatlıların küçük porsiyonlarda ve her gün olmamak kaydıyla tüketilebileceğini söylüyor. Ayrıca, ara öğünlerde kuru meyve, kabuklu yemişler ve yoğurt gibi sağlıklı seçeneklerin tercih edilmesi, gün içindeki açlık hissini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.