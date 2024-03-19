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Bolu Beyi ağzının tadını biliyormuş… İşte Bolu Beyi tatlısı!

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Bolu'nun geleneksel lezzeti Bolu Beyi Tatlısı'nın sırrı haberimizde… Adım adım kolay tarifiyle, bu eşsiz tatlıyı evinizde yapın ve Ramazan sofralarınıza benzersiz bir tat katın. Bolu Beyi, tatlısıyla her lokmada tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkacaksınız…

Bolu Beyi ağzının tadını biliyormuş… İşte Bolu Beyi tatlısı! mask
Bolu Beyi ağzının tadını biliyormuş… İşte Bolu Beyi tatlısı!
Bolu Beyi ağzının tadını biliyormuş… İşte Bolu Beyi tatlısı!
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Bolu'nun tarihi lezzeti: Bolu Beyi Tatlısı

Bolu Beyi ağzının tadını biliyormuş… İşte Bolu Beyi tatlısı!

Bolu'nun kültürel mirasının bir parçası olan ve tatlı severlerin gönlünde taht kuran Bolu Beyi Tatlısı, pratik yapılışı ve unutulmaz tadıyla dikkat çekiyor. Bu benzersiz tatlı, Bolu'nun zengin tarihini ve kültürünü mutfaklarınıza taşıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Bolu Beyi Tatlısı tarifi.

Malzemelerle başlayalım

Bu lezzetli tatlıyı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 çorba kaşığı margarin

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı un

4 adet yumurta

Kreması için 3 su bardağı süt

Kreması için 4 çorba kaşığı un

Kreması için 1 su bardağı toz şeker

Kreması için 1 adet yumurta sarısı

Kreması için 1 paket vanilya

Hamurun Hazırlanışı

Bolu Beyi ağzının tadını biliyormuş… İşte Bolu Beyi tatlısı!

Su, margarin, bir tutam tuz ve toz şekeri bir tencerede kaynatın.

Kaynayan karışıma unu ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin.

Hamuru soğumaya bırakın, sonra yumurtaları ekleyip karıştırın.

Pişirme süreci

Hazırladığınız hamuru krema sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serili tepsiye sıkın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Kremanın püf noktaları

Bolu Beyi ağzının tadını biliyormuş… İşte Bolu Beyi tatlısı!

Krema için; süt, un, toz şeker, yumurta sarısı ve vanilyayı karıştırarak pişirin. Kıvam alınca ocaktan alın.

Son dokunuşlar

Soğuyan hamurları ikiye kesin, içlerine kremayı doldurun. Üzerini çikolata ve mevsim meyveleriyle süsleyin.

Bolu Beyi Tatlısı'nın sunumu

Bolu Beyi ağzının tadını biliyormuş… İşte Bolu Beyi tatlısı!

Bolu Beyi Tatlısı, profiterole benzer görünümüyle ve kendine has lezzetiyle fark yaratır. Bu pratik ve lezzetli tatlıyı evde deneyerek, Bolu'nun geleneksel tatlarını yaşayabilirsiniz. Özel günlerinizde veya keyifli bir akşamüstü çayının yanında sunabileceğiniz mükemmel bir seçenektir. Şimdiden afiyet olsun!

19 Mar 2024 - 19:00 - Güncel

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