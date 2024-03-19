Korumalı futbolda Düzce Panthers'den, Bolu Bears'a ağır darbe

Türkiye'nin korumalı futbol sahnesindeki çekişmeli mücadelelerine bir yenisi daha eklendi. Düzce Üniversitesi'nin gururu Düzce Panthers, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stadı'nda Bolu Bears ile karşı karşıya geldi. Rakibine hiçbir şans tanımayan ve müsabakanın başından sonuna dek üstün bir oyun sergileyen Panthers, gruptaki dördüncü maçında da hanesine galibiyet yazdırarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Düzce Panthers sahada fırtına gibi esti

Mücadele, Düzce Panthers'ın sahadaki hâkimiyeti ve rakibe baskı kurma stratejisi ile geçti. Rakip takım Bolu Bears karşısında 34-0'lık muazzam bir skorla galip gelen Panthers, korumalı futbolun ne denli ciddi ve rekabetçi bir spor olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu zafer, takımın grupta namağlup ilerleyişini sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.

Düzce Panthers iddiasını güçlendiriyor

Grupta oynadığı dört maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen Düzce Panthers, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, bu başarısıyla korumalı futbolda iddialı bir konuma gelmiş durumda. Rakiplerine gözdağı veren bu üstün performans, Panthers'ın turnuvadaki yolculuğunu daha da merak edilir hale getiriyor.

Korumalı futbolun yükselen yıldızı

Bolu Bears karşısında elde edilen bu büyük galibiyet, Düzce Panthers'ın sahadaki uyumu ve takım olarak sergilediği üstün performansın bir göstergesi. Bu mücadele, Panthers'ın sadece bu maçta değil, turnuvanın genelinde de rakiplerine karşı nasıl bir üstünlük kurduğunun kanıtı oldu.