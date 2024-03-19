19 Mar 2024 - 10:31- Spor G:

Korumalı futbolda Düzce Panthers'den, Bolu Bears'a ağır darbe

ABONE OL Google News Sayfamız

Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Bolu Bears'ı 34-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Panthers, gruptaki dördüncü galibiyetini aldı.

Korumalı futbolda Düzce Panthers'den, Bolu Bears'a ağır darbe mask
Korumalı futbolda Düzce Panthers'den, Bolu Bears'a ağır darbe
Korumalı futbolda Düzce Panthers'den, Bolu Bears'a ağır darbe
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin korumalı futbol sahnesindeki çekişmeli mücadelelerine bir yenisi daha eklendi. Düzce Üniversitesi'nin gururu Düzce Panthers, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stadı'nda Bolu Bears ile karşı karşıya geldi. Rakibine hiçbir şans tanımayan ve müsabakanın başından sonuna dek üstün bir oyun sergileyen Panthers, gruptaki dördüncü maçında da hanesine galibiyet yazdırarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Korumalı futbolda Düzce Panthers'den, Bolu Bears'a ağır darbe

Düzce Panthers sahada fırtına gibi esti

Mücadele, Düzce Panthers'ın sahadaki hâkimiyeti ve rakibe baskı kurma stratejisi ile geçti. Rakip takım Bolu Bears karşısında 34-0'lık muazzam bir skorla galip gelen Panthers, korumalı futbolun ne denli ciddi ve rekabetçi bir spor olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu zafer, takımın grupta namağlup ilerleyişini sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.

Korumalı futbolda Düzce Panthers'den, Bolu Bears'a ağır darbe

Düzce Panthers iddiasını güçlendiriyor

Grupta oynadığı dört maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen Düzce Panthers, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, bu başarısıyla korumalı futbolda iddialı bir konuma gelmiş durumda. Rakiplerine gözdağı veren bu üstün performans, Panthers'ın turnuvadaki yolculuğunu daha da merak edilir hale getiriyor.

Korumalı futbolun yükselen yıldızı

Bolu Bears karşısında elde edilen bu büyük galibiyet, Düzce Panthers'ın sahadaki uyumu ve takım olarak sergilediği üstün performansın bir göstergesi. Bu mücadele, Panthers'ın sadece bu maçta değil, turnuvanın genelinde de rakiplerine karşı nasıl bir üstünlük kurduğunun kanıtı oldu.

 

 

 

 

# Türkiye, İZZET BAYSAL

19 Mar 2024 - 10:31 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL