Erkekler Bölgesel Basketbol Ligine Bolu Karpars, Anadolu Asist karşısında hızlı başladı

Bolu'nun basketbol alanında yükselen yıldızı Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligindeki ilk maçında büyük bir başarıya imza attı. Karpalas otelinin öncülüğünde kurulan ve şehrin spor hayatına yeni bir soluk getiren takım, sezonun açılış karşılaşmasında Eskişehir'in güçlü ekibi Anadolu Asist'i mağlup ederek lige galibiyetle merhaba dedi.

Seyirci desteğiyle kazanılan galibiyet

17 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, Bolu temsilcisi Karpars, saha avantajını ve taraftar desteğini arkasına alarak sahadan 84-75 galibiyetle ayrıldı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Karpars, her periyotta gösterdiği mücadeleyle ve takım oyunuyla dikkat çekti.

Karşılaşmadan detaylar

İlk periyotu 25-17 önde tamamlayan Karpars, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürerek devre arasına 44-28 önde girdi. İkinci yarıda Anadolu Asist'in ataklarına rağmen kontrolü elden bırakmayan Karpars, üçüncü periyotu 19-21, dördüncü periyotu ise 21-26 tamamladı.

Basketbolun yeni adresi

Bolu’yu basketbol arenasında temsil eden Karpars, kurulduğu günden bu yana şehre spor anlamında yeni bir heyecan katmayı hedefliyor. Bu galibiyetle birlikte takım, lige güçlü bir giriş yaparak hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.

Yolun başındaki büyük adım

Bolu temsilcisi Karpars için yolun başındaki bu büyük adım, takımın lige olan uyumunu ve potansiyelini ortaya koydu. Takım, ikinci maçında İstanbul deplasmanına giderek mücadelesini sürdürecek. Bu sezona bir üst lig hedefiyle başlayan Karpars'ın, başarılı performansı tüm spor severlerin dikkatini çekmeye devam edecek.