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Komşu kalıcı çözümü buldu

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Düzce Belediyesi, sokak köpeklerinin saldırganlık ve üreme sorunlarına son vermek için kısırlaştırma ve tedavi merkezleri kuruyor. Bu öncü proje, şehrin sokak köpekleri sorununu kalıcı olarak çözmeyi ve Türkiye'ye model olmayı hedefliyor.

Komşu kalıcı çözümü buldu mask
Komşu kalıcı çözümü buldu
Komşu kalıcı çözümü buldu
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Koordineli adımlar

Komşu kalıcı çözümü buldu

Düzce Belediyesi, sokak köpekleriyle ilgili uzun süredir devam eden sorunlara kalıcı çözümler üretmek için önemli bir girişimde bulunuyor. İlçe belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve hayvan hakları savunucularıyla işbirliği içinde, kapsamlı bir mücadele programı hayata geçiriliyor.

Türkiye için bir model proje

Komşu kalıcı çözümü buldu

Bu proje, benzer sorunlarla mücadele eden diğer şehirlere örnek olacak bir model sunuyor. Düzce Belediyesi liderliğinde geliştirilen bu bütüncül yaklaşım, il genelindeki sokak köpekleri sorununa çözüm getirmeyi amaçlıyor.

İlkyardım merkezlerinin kurulması

Komşu kalıcı çözümü buldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle, ilçe bazında ilkyardım merkezleri kurulacak. Bu merkezler, sokak köpeklerini toplayarak onlara kısırlaştırma ve tedavi hizmetleri sunacak, böylece hem saldırganlık hem de kontrolsüz üreme sorunlarına müdahale edilecek.

Saldırganlık ve üreme sorunlarına son

Komşu kalıcı çözümü buldu

Merkezlerde gerçekleştirilecek kısırlaştırma ve tedavi işlemleri, sokak köpeklerinin saldırganlık seviyelerini düşürecek ve üreme oranlarını kontrol altına alacak. Bu sayede, sokaklardaki saldırgan köpek problemi büyük ölçüde azalacak.

Başkan özlü'nün projeye bakışı

Komşu kalıcı çözümü buldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin Düzce'yi Türkiye'de sokak köpekleri konusunda örnek bir şehir yapacağını ifade etti. Başkan Özlü, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarının, hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması ve sokak hayvanlarının saldırganlığının azaltılması için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Düzce için kalıcı bir çözüm

Bu geniş çaplı program, Düzce'nin sokak köpekleri sorununa kalıcı bir çözüm sunma amacı taşıyor. Düzce Belediyesi'nin bu projesi, hem hayvanların hem de şehir sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

# tedavi, belediye, Türkiye, tarım, Yaşam

19 Mar 2024 - 14:48 Düzce- Güncel

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