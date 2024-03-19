Komşu kalıcı çözümü buldu

Koordineli adımlar
Düzce Belediyesi, sokak köpekleriyle ilgili uzun süredir devam eden sorunlara kalıcı çözümler üretmek için önemli bir girişimde bulunuyor. İlçe belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve hayvan hakları savunucularıyla işbirliği içinde, kapsamlı bir mücadele programı hayata geçiriliyor.
Türkiye için bir model proje
Bu proje, benzer sorunlarla mücadele eden diğer şehirlere örnek olacak bir model sunuyor. Düzce Belediyesi liderliğinde geliştirilen bu bütüncül yaklaşım, il genelindeki sokak köpekleri sorununa çözüm getirmeyi amaçlıyor.
İlkyardım merkezlerinin kurulması
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle, ilçe bazında ilkyardım merkezleri kurulacak. Bu merkezler, sokak köpeklerini toplayarak onlara kısırlaştırma ve tedavi hizmetleri sunacak, böylece hem saldırganlık hem de kontrolsüz üreme sorunlarına müdahale edilecek.
Saldırganlık ve üreme sorunlarına son
Merkezlerde gerçekleştirilecek kısırlaştırma ve tedavi işlemleri, sokak köpeklerinin saldırganlık seviyelerini düşürecek ve üreme oranlarını kontrol altına alacak. Bu sayede, sokaklardaki saldırgan köpek problemi büyük ölçüde azalacak.
Başkan özlü'nün projeye bakışı
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin Düzce'yi Türkiye'de sokak köpekleri konusunda örnek bir şehir yapacağını ifade etti. Başkan Özlü, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarının, hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması ve sokak hayvanlarının saldırganlığının azaltılması için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Düzce için kalıcı bir çözüm
Bu geniş çaplı program, Düzce'nin sokak köpekleri sorununa kalıcı bir çözüm sunma amacı taşıyor. Düzce Belediyesi'nin bu projesi, hem hayvanların hem de şehir sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirecek önemli bir adım olarak görülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.