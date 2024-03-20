20 Mar 2024 - 07:00- Güncel G:

O eski halinden eser yok şimdi…

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Bolu’ya sadece 1.5 saat mesafede bulunan ve Bolu’nun eşsiz yeryüzü cenneti güzelliğinin uzanıp gittiği Sapanca'nın şimdi tüm doğal güzelliği tehdit altında. Sakarya’ya bağlı Sapanca para hırsı yüzünden artık bungalovların istilasında… Detaylar haberimizde…

O eski halinden eser yok şimdi… mask
O eski halinden eser yok şimdi…
O eski halinden eser yok şimdi…
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Bolu'ya 170 km uzaklıkta bulunan Sapanca, bungalov yapılaşması ve artan çevre sorunlarıyla eski doğal güzelliğini kaybediyor. Meyve bahçelerinin yerini alan bungalovlar ve eksik denetimler, ilçenin çehresini değiştiriyor. Yerel halk ve çevreciler, Sapanca'nın korunması için harekete geçilmesini istiyor.

Sapanca'nın değişen yüzü

O eski halinden eser yok şimdi…

Bir zamanlar Türkiye'nin en verimli meyve bahçelerine ev sahipliği yapan Sapanca, artık bungalov yapılaşmasının gölgesinde kalıyor. Bolu'ya sadece 1.5 saat mesafede bulunan bu eşsiz doğa harikası, yapılaşma baskısı altında doğal güzelliğini yitiriyor.

Bungalov yapılaşmasının artışı ve sorunları

O eski halinden eser yok şimdi…

Sapanca'da, kontrolsüz bungalov yapılaşması hızla artıyor. Belediyenin yetersiz denetimi ve para kazanma hırsı, ilçeyi adeta bir bungalov mezarlığına çeviriyor. Bu durum, hem doğal güzellikleri hem de bölgenin ekolojik dengesini tehdit ediyor.

Yerel halkın tepkisi ve çağrısı

O eski halinden eser yok şimdi…

Yerel halk, Sapanca'nın bir zamanlar meyve üretiminin merkezi olduğunu hatırlatarak, şimdiki bungalov istilasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Bölge sakinleri, belediyeden bu yapılaşma furyasına bir son verilmesi ve daha sıkı denetimler yapılması çağrısında bulunuyor.

Doğal güzelliklerin yok oluşu

O eski halinden eser yok şimdi…

Sapanca'nın doğal güzellikleri, bungalov yapılaşmasıyla birlikte hızla azalıyor. Eskiden ormanlarla ve meyve bahçeleriyle kaplı olan ilçe, şimdi beton yığınlarına dönüşmüş durumda. Bu durum, hem turizmi hem de bölgenin doğal yaşamını olumsuz etkiliyor.

Çözüm önerileri ve gelecek perspektifi

O eski halinden eser yok şimdi…

Sapanca'nın geleceği için çözüm önerileri arasında, yapılaşma için sıkı denetimler ve çevre dostu politikalar öne çıkıyor. Ayrıca, bungalov yapımında estetik ve doğa ile uyumlu kriterlerin belirlenmesi gerekiyor. Bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunması, sürdürülebilir turizm için de büyük önem taşıyor.

Sapanca için birlikte hareket etme zamanı

O eski halinden eser yok şimdi…

Sapanca'nın eski güzelliğini geri kazanması için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ve planlı turizm politikaları, Sapanca'nın doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarmanın anahtarı olabilir.

# Türkiye, Çevre

20 Mar 2024 - 07:00 Bolu- Güncel

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