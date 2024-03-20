Köy sandıklarından ne çıkacak?

AK Parti Bolu'da seçim hazırlıklarını hızlandırdı

AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclis Adayları, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi saha çalışmalarına hız verdi. Samet Kocadağ, Ekrem Çetinkaya, Zerrin Yavuz Açıkalın ve diğer adaylar, Susuzkınık, Gökpınar, Saraycık ve Çaygökpınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerde sıcak karşılama

Samet Kocadağ ve ekibi, köy köy dolaşarak vatandaşlarla kucaklaşıyor, geçmiş dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriyor ve vatandaşların taleplerini dinliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevginin köylerde de devam ettiğini gözlemleyen ekip, vatandaşların ilgisinden memnun.

"Rekor Oy" iddiası

AK Parti Bolu İl Genel Meclis Adayı Samet Kocadağ, sahada karşılaştıkları ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduklarını ifade ediyor. Kocadağ, "31 Mart seçimlerinde İl Genel Meclisi olarak rekor oy alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

73 köy ziyareti tamamlandı

Kocadağ, şimdiye kadar 73 köyü ziyaret ettiklerini ve kalan 39 köyü de en kısa zamanda ziyaret edeceklerini belirtti. Bu ziyaretler, partinin köylerdeki varlığını ve etkileşimini artırıyor.

Vatandaşların şikayet ve istekleri dinleniyor

Partililer, köy ziyaretlerinde vatandaşların şikayetlerini ve isteklerini not alıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın poster, broşür ve bayraklarını dağıtıyor. Bu etkileşim, seçim öncesi vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı amaçlıyor.

Bolu'da AK Parti'nin köy stratejisi

AK Parti'nin Bolu'da uyguladığı köy stratejisi, yerel seçimler öncesinde vatandaşlarla birebir iletişim kurarak partinin politika ve hedeflerini anlatmayı hedefliyor. Samet Kocadağ ve ekibinin bu çabası, 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonuçları merakla bekletiyor.