Köy sandıklarından ne çıkacak?

AK Parti Bolu'da seçim hazırlıklarını hızlandırdı
AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclis Adayları, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi saha çalışmalarına hız verdi. Samet Kocadağ, Ekrem Çetinkaya, Zerrin Yavuz Açıkalın ve diğer adaylar, Susuzkınık, Gökpınar, Saraycık ve Çaygökpınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Köylerde sıcak karşılama
Samet Kocadağ ve ekibi, köy köy dolaşarak vatandaşlarla kucaklaşıyor, geçmiş dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriyor ve vatandaşların taleplerini dinliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevginin köylerde de devam ettiğini gözlemleyen ekip, vatandaşların ilgisinden memnun.
"Rekor Oy" iddiası
AK Parti Bolu İl Genel Meclis Adayı Samet Kocadağ, sahada karşılaştıkları ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduklarını ifade ediyor. Kocadağ, "31 Mart seçimlerinde İl Genel Meclisi olarak rekor oy alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
73 köy ziyareti tamamlandı
Kocadağ, şimdiye kadar 73 köyü ziyaret ettiklerini ve kalan 39 köyü de en kısa zamanda ziyaret edeceklerini belirtti. Bu ziyaretler, partinin köylerdeki varlığını ve etkileşimini artırıyor.
Vatandaşların şikayet ve istekleri dinleniyor
Partililer, köy ziyaretlerinde vatandaşların şikayetlerini ve isteklerini not alıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın poster, broşür ve bayraklarını dağıtıyor. Bu etkileşim, seçim öncesi vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı amaçlıyor.
Bolu'da AK Parti'nin köy stratejisi
AK Parti'nin Bolu'da uyguladığı köy stratejisi, yerel seçimler öncesinde vatandaşlarla birebir iletişim kurarak partinin politika ve hedeflerini anlatmayı hedefliyor. Samet Kocadağ ve ekibinin bu çabası, 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonuçları merakla bekletiyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.