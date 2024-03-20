Dinamik ikilinin güç birliği

Bolu MHP'de birlik ve beraberlik rüzgarları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve Bolu Milletvekili İsmail Akgül, ilk günden itibaren birlikte hareket ederek Bolu için çalışmalarını sürdürüyor. İl Başkanlığı görevine getirildiği 2022 Aralık ayından bu yana Durak, Akgül ile birlikte Bolu'da MHP'nin teşkilatlarını güçlendirerek önemli başarılara imza attı.

Seçim başarısının ardından sahada sıkı çalışma

14 Mayıs genel seçimlerinde gösterdikleri üstün performansla Bolu'dan yıllar sonra bir milletvekili çıkaran Durak ve Akgül ikilisi, bu başarının ardından çalışmalarına ara vermeden devam etti. Belediye başkanlığı seçim kampanyası süresince de Durak'a destek olan Akgül, Bolu için yapılabileceklerin sınırının olmadığını gösteriyor.

Durak ve Akgül'den örnek dayanışma

Bolu Belediye Başkanlığı için yürütülen seçim kampanyasında, İlhan Durak ve İsmail Akgül'ün birlikte çalışması, diğer aday ve vekil ikililerine nazaran daha fazla birliktelik ve dayanışma sergiliyor. Bu durum, Bolu'da MHP'nin güçlü bir alternatif olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Karacaağaç Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşma

Karacaağaç Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Durak ve Akgül, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Genel seçimlerde İsmail Akgül'e gösterilen sevgi ve destek, İlhan Durak için de aynı sıcaklıkla devam ediyor.

Bolu için büyük hayaller ve hedefler

31 Mart'ta belediyeyi kazanmaları durumunda Bolu için büyük planları ve hedefleri olduğunu belirten Durak ve Akgül, şehrin geleceğine dair umutları artırıyor. İkilinin birlikte çalışması, Bolu'nun kalkınması ve gelişmesi adına önemli adımların atılacağının sinyalini veriyor.

Bolu'nun geleceği için omuz omuza

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve Milletvekili İsmail Akgül'ün omuz omuza verdiği bu mücadele, Bolu'nun geleceği için büyük önem taşıyor. İkilinin birlikteliği ve azmi, Bolu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.