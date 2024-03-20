Bolu’nun en çok buna ihtiyacı var…

Bolu'ya kentsel dönüşüm müjdesi

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, İhsaniye Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projede, stadyum alanının da dahil olduğu geniş bir bölgeyi kapsayan yenileme çalışmaları planlanıyor.

Sosyal konut ve rezerv alanı planı

Demirkol, Bolu'da kentsel dönüşümün hız kazanması için 1000 sosyal konut inşa edilerek, hızlıca rezerv alanı oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapıyor. Bu adımla, deprem riskine karşı önlem alınması ve vatandaşların güvenli konutlara kavuşturulması hedefleniyor.

Kentsel dönüşümde hızlı hareket

Olası bir İstanbul depreminin Bolu'yu da etkileyebileceği ihtimaline karşı Demirkol, kentsel dönüşüm çalışmalarına bir an önce başlama kararlılığında. Bu sürecin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde, İstanbul modeli bir yaklaşımla yürütülmesi planlanıyor.

Geçmişteki eksikliklerin telafisi

Demirkol, geçmiş beş yıl içinde Bolu'da sosyal konut ve kentsel dönüşüm konusunda yeterli ilerlemenin sağlanamadığını eleştiriyor. Özellikle 6 Şubat felaketinden sonra bu ihtiyacın daha da önem kazandığını belirtiyor.

İhsaniye Mahallesi'nde dönüşüm başlıyor

14 mega projeden biri olarak belirlenen İhsaniye Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, bölgenin sosyal ve fiziksel yapısını iyileştirmeyi amaçlıyor. Demirkol, bu projenin Bolu'da kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir parçası olacağını ifade ediyor.

Bolu'nun geleceği için kritik adımlar

Demirkol'un kentsel dönüşüm vizyonu, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek önemli adımları içeriyor. Sosyal konut üretimi ve hızlı rezerv alanı oluşturma çalışmalarıyla, şehrin depreme dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor.