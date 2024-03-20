20 Mar 2024 - 10:00- Güncel G:

Bolu’nun en çok buna ihtiyacı var…

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, İhsaniye Mahallesi'nde başlayacak kentsel dönüşüm projesiyle Bolu'nun çehresini değiştirecek. Demirkol’un 1000 sosyal konut ve rezerv alanı hedefiyle, 5 yılda yüzde 60-70 tamamlama vaadi dikkat çekiyor.

Bolu’nun en çok buna ihtiyacı var… mask
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Bolu'ya kentsel dönüşüm müjdesi

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, İhsaniye Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projede, stadyum alanının da dahil olduğu geniş bir bölgeyi kapsayan yenileme çalışmaları planlanıyor.

Sosyal konut ve rezerv alanı planı

Bolu’nun en çok buna ihtiyacı var…

Demirkol, Bolu'da kentsel dönüşümün hız kazanması için 1000 sosyal konut inşa edilerek, hızlıca rezerv alanı oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapıyor. Bu adımla, deprem riskine karşı önlem alınması ve vatandaşların güvenli konutlara kavuşturulması hedefleniyor.

Kentsel dönüşümde hızlı hareket

Olası bir İstanbul depreminin Bolu'yu da etkileyebileceği ihtimaline karşı Demirkol, kentsel dönüşüm çalışmalarına bir an önce başlama kararlılığında. Bu sürecin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde, İstanbul modeli bir yaklaşımla yürütülmesi planlanıyor.

Geçmişteki eksikliklerin telafisi

Demirkol, geçmiş beş yıl içinde Bolu'da sosyal konut ve kentsel dönüşüm konusunda yeterli ilerlemenin sağlanamadığını eleştiriyor. Özellikle 6 Şubat felaketinden sonra bu ihtiyacın daha da önem kazandığını belirtiyor.

İhsaniye Mahallesi'nde dönüşüm başlıyor

14 mega projeden biri olarak belirlenen İhsaniye Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, bölgenin sosyal ve fiziksel yapısını iyileştirmeyi amaçlıyor. Demirkol, bu projenin Bolu'da kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir parçası olacağını ifade ediyor.

Bolu'nun geleceği için kritik adımlar

Demirkol'un kentsel dönüşüm vizyonu, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek önemli adımları içeriyor. Sosyal konut üretimi ve hızlı rezerv alanı oluşturma çalışmalarıyla, şehrin depreme dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

# AK Parti, belediye

20 Mar 2024 - 10:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
02

Adnan Mert - Ekonomi çökmüş gitmiş, millet sefil olmuş,evine bir ramazan pidesi bile götüremez duruma gelmiş,paramızın itibarı kalmamış,hangi gerekçe ile size oy vereceğim?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 10:10
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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