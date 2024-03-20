Bu tatlı şeyi bir taksici ezerek öldürdü

Trajik olay Pamuk’un hikayesi

Kağıthane'de yaşayan Anahıt Khachatryan, sevgili ördeği "Pamuk"un bir taksici tarafından ezilerek öldürülmesinin ardından adalet arayışına girdi. İki yıl boyunca bakımını üstlendiği ördeğinin kaybıyla yıkılan Khachatryan, şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adalet Sarayı'nda duygusal anlar

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na başvuran Khachatryan, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. "Pamuk" için maddi ve manevi olarak davacı olduğunu belirten Khachatryan, "O bir can, bizim gibi bir can," diyerek tüm canlılara duyulan saygının altını çizdi.

Olayın detayları ve şikayet

10 Mart 2024'te meydana gelen olayda, araç girişinin yasak olduğu bir sokakta yürüyen "Pamuk", bir ticari taksi tarafından ezildi. Khachatryan, şoförün yardım tekliflerini reddettiğini ve küfürlü bir şekilde karşılık verdiğini ifade etti.

Sahibinin feryadı, "Yardımcı olun"

Khachatryan, olay anını ve sonrasında yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı. Ördeğini kaybetmenin verdiği acıyla, toplumdan ve yetkililerden yardım istedi. Olay anında taksi şoförünün dikkatsiz olduğunu ve telefonla konuştuğunu iddia etti.

Hayvan hakları ve toplumsal duyarlılık

Bu olay, hayvan haklarına yönelik toplumsal duyarlılığın artmasına neden oldu. Khachatryan'ın mücadelesi, hayvanların da birer can olduğu ve haklarının korunması gerektiği gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi.

Adalet arayışı devam ediyor

"Pamuk"un hikayesi, sadece bir ördeğin değil, tüm canlıların haklarının savunulması adına önemli bir dava haline geldi. Khachatryan'ın adalet arayışı, hayvan haklarına dair farkındalığı artırırken, benzer olayların önlenmesi için bir çağrı niteliği taşıyor.