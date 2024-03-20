20 Mar 2024 - 11:00- Yaşam G:

Bu tatlı şeyi bir taksici ezerek öldürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Kağıthane'de, sahibi Anahıt Khachatryan'ın "Pamuk" isimli ördeği, bir taksici tarafından ezilerek öldürüldü. Khachatryan, adalet arayışıyla İstanbul Adalet Sarayı'na başvurdu. Bu trajik olay, hayvan hakları ve insanlık adına önemli bir dava haline geldi… Haberimizde…

Bu tatlı şeyi bir taksici ezerek öldürdü mask
Bu tatlı şeyi bir taksici ezerek öldürdü
Bu tatlı şeyi bir taksici ezerek öldürdü
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trajik olay Pamuk’un hikayesi

Bu tatlı şeyi bir taksici ezerek öldürdü

Kağıthane'de yaşayan Anahıt Khachatryan, sevgili ördeği "Pamuk"un bir taksici tarafından ezilerek öldürülmesinin ardından adalet arayışına girdi. İki yıl boyunca bakımını üstlendiği ördeğinin kaybıyla yıkılan Khachatryan, şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adalet Sarayı'nda duygusal anlar

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na başvuran Khachatryan, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. "Pamuk" için maddi ve manevi olarak davacı olduğunu belirten Khachatryan, "O bir can, bizim gibi bir can," diyerek tüm canlılara duyulan saygının altını çizdi.

Olayın detayları ve şikayet

Bu tatlı şeyi bir taksici ezerek öldürdü

10 Mart 2024'te meydana gelen olayda, araç girişinin yasak olduğu bir sokakta yürüyen "Pamuk", bir ticari taksi tarafından ezildi. Khachatryan, şoförün yardım tekliflerini reddettiğini ve küfürlü bir şekilde karşılık verdiğini ifade etti.

Sahibinin feryadı, "Yardımcı olun"

Khachatryan, olay anını ve sonrasında yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı. Ördeğini kaybetmenin verdiği acıyla, toplumdan ve yetkililerden yardım istedi. Olay anında taksi şoförünün dikkatsiz olduğunu ve telefonla konuştuğunu iddia etti.

Hayvan hakları ve toplumsal duyarlılıkBu tatlı şeyi bir taksici ezerek öldürdü

Bu olay, hayvan haklarına yönelik toplumsal duyarlılığın artmasına neden oldu. Khachatryan'ın mücadelesi, hayvanların da birer can olduğu ve haklarının korunması gerektiği gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi.

Adalet arayışı devam ediyorBu tatlı şeyi bir taksici ezerek öldürdü

"Pamuk"un hikayesi, sadece bir ördeğin değil, tüm canlıların haklarının savunulması adına önemli bir dava haline geldi. Khachatryan'ın adalet arayışı, hayvan haklarına dair farkındalığı artırırken, benzer olayların önlenmesi için bir çağrı niteliği taşıyor.

20 Mar 2024 - 11:00 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL