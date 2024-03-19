Bolu bu gece yarısı uçuşa geçiyor!

Bolu'da, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle, benzin ve motorin fiyatlarına büyük zam geliyor. Gece yarısından itibaren benzin 2.53 oran zamla 42.91 TL, motorin ise 2.64 oran zamla 42.72 TL'ye yükselecek.

Bolu'da akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Bolu'da, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan zamların ardından, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına ek zam yapılacak.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar artacak?

Yeni zamlarla birlikte, Bolu'da benzinin litre fiyatı 1 lira 40 kuruş artışla 42.91 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 23 kuruş artışla 42.72 TL'ye yükselecek. Bu zamlar, akaryakıt kullanıcılarını doğrudan etkileyecek.

Diğer akaryakıt ürünlerinde son durum

Bolu'da yapılan zam dalgası, sadece benzin ve motorini etkilemiyor. Gaz ve Oil gibi diğer akaryakıt ürünlerinin fiyatları da güncelleniyor. Gazın litre fiyatı 37.26 TL, Oil'in litre fiyatı ise 27.09 TL olarak belirlendi.

İstanbul'da motorin fiyatları

Yapılan zamların ardından İstanbul'da motorin fiyatlarının ortalama 43 lira 17 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın sadece Bolu ile sınırlı olmadığını gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalardaki zam oranları

Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorine yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrini daha da artırdı. Benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı, bu trendin devam ettiği görülüyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkileri

Bolu'da ve Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarındaki artış, tüketicilerin bütçesine önemli bir yük getiriyor. Özellikle ulaşım ve lojistik sektörlerinde maliyetlerin artması, genel ekonomik etkileri de beraberinde getirecek.