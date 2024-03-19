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İzmir'in gururu Karşıyaka'da gözler eski Bolusporlu Şeref Özcan'a çevrildi

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Karşıyaka'nın yıldızı Şeref Özcan, elmacık kemiği sakatlığı sonrası özel maske ile Anadolu Üniversitesi maçında sahaya dönüyor. Hücum hattını güçlendiren Karşıyaka, 23 Mart 2024'te zafer peşinde.

İzmir'in gururu Karşıyaka'da gözler eski Bolusporlu Şeref Özcan'a çevrildi mask
İzmir'in gururu Karşıyaka'da gözler eski Bolusporlu Şeref Özcan'a çevrildi
İzmir'in gururu Karşıyaka'da gözler eski Bolusporlu Şeref Özcan'a çevrildi
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İzmir'in köklü ve sevilen futbol kulüplerinden biri olan Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-kırmızılıların son dönemdeki en önemli gündem maddesi ise tecrübeli sol kanat oyuncusu Şeref Özcan'ın durumu. Kariyeri boyunca hızı, gol ve asist katkılarıyla dikkat çeken Özcan, şimdi de Karşıyaka'nın umutlarını taşıyor.

İzmir'in gururu Karşıyaka'da gözler eski Bolusporlu Şeref Özcan'a çevrildi

Özcan'ın dönüşü, takıma nefes aldıracak

27 yaşındaki Şeref Özcan, devre arasında 1. Lig ekibi Boluspor'dan Karşıyaka'ya transfer olmuş ve kısa sürede yeşil-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti. Ancak, Batman Petrolspor ile oynanan maçta talihsiz bir şekilde elmacık kemiği kırılan Özcan, ameliyat edilerek bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Karşıyaka, tecrübeli oyuncusunu sahalara döndürebilmek için özel bir maske hazırlattı. Şeref Özcan'ın, 23 Mart 2024 Cumartesi günü Anadolu Üniversitesi ile oynanacak olan maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

İzmir'in gururu Karşıyaka'da gözler eski Bolusporlu Şeref Özcan'a çevrildi

Karşıyaka'nın hücum gücü, Şeref ile artacak

Karşıyaka'nın hücum hattında yaşadığı eksiklikler, Özcan'ın dönüşüyle birlikte giderilmiş olacak. Deneyimli oyuncu, Altınordu ve Menemenspor'da sergilediği performansla tanınıyor ve aynı başarıyı yeşil-kırmızılı forma altında da göstermesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ın hücumdaki gücü Şeref Özcan, Enes Nalbantoğlu ve Fatih Taşdelen ile birlikte daha da artacak.

İzmir'in gururu Karşıyaka'da gözler eski Bolusporlu Şeref Özcan'a çevrildi

Özcan'ın deneyimi ve liderliği

Karşıyaka'nın tecrübeli oyuncularından biri olan Şeref Özcan, saha içindeki liderliği ve deneyimiyle genç oyunculara da örnek oluyor. 268 müsabakada 37 gol ve 33 asistlik bir kariyere sahip olan Özcan, Karşıyaka'nın ligdeki konumunu güçlendirmek için kritik bir rol oynayacak. Yeşil-kırmızılı takımın, 23 Mart'taki Anadolu Üniversitesi maçında göstereceği performans merakla bekleniyor.

İzmir'in gururu Karşıyaka'da gözler eski Bolusporlu Şeref Özcan'a çevrildi

# Boluspor, durumu

19 Mar 2024 - 16:51 İzmir- Spor

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