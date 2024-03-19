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Alman otomobil devinden elektrikli araçlarda menzil rekoru: 14 Saat kesintisiz yolculuk!

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Mercedes-Benz'in elektrikli aracı Vision EQXX, tek şarjla 14 Saat yol alarak rekor kırdı. Yenilikçi teknolojiler ve enerji verimliliğiyle elektrikli otomobil dünyasında devrim yaratıyor.

Alman otomobil devinden elektrikli araçlarda menzil rekoru: 14 Saat kesintisiz yolculuk! mask
Alman otomobil devinden elektrikli araçlarda menzil rekoru: 14 Saat kesintisiz yolculuk!
Alman otomobil devinden elektrikli araçlarda menzil rekoru: 14 Saat kesintisiz yolculuk!
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Elektrikli otomobil piyasası, her geçen gün kendini aşarak ilerlemeye devam ediyor. Bu dinamik sektörde, Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, sektörü sarsan bir başarıya imza attı. Firmanın Vision EQXX modeli, elektrikli araçlar arasında bir menzil rekoruna imza atarak, tek bir şarjla 1.010 kilometre yol aldı. Bu, elektrikli otomobil dünyasında yeni bir miladın başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Alman otomobil devinden elektrikli araçlarda menzil rekoru: 14 Saat kesintisiz yolculuk!

Tek şarjla uzun mesafeler

Mercedes-Benz'in Vision EQXX modeli, Riyad'dan Dubai'ye uzanan ve toplamda 14 saat 42 dakika süren bir yolculuk esnasında bu rekoru kırdı. Yolculuk sonrası aracın menzilinin hala 309 kilometre daha olduğu açıklanması, otomobilin sadece uzun menzile sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda enerji verimliliği konusunda da çığır açtığını gösteriyor.

Alman otomobil devinden elektrikli araçlarda menzil rekoru: 14 Saat kesintisiz yolculuk!

Enerji verimliliğinde çığır açan inovasyonlar

Vision EQXX, ortalama 7,4 kWh/ 100 km gibi inanılmaz bir tüketim değeri sunuyor. Bu değer, araç kliması açıkken bile elde edilebiliyor. Bu başarının arkasında, aracın aerodinamik tasarımı, düşük sürtünme katsayısı ve yüksek voltajlı elektrik mimarisi gibi yenilikçi teknolojiler bulunuyor. Özellikle, 0,17 Cd gibi düşük bir sürtünme katsayısına sahip olması ve 900V'luk bir elektrik mimarisiyle desteklenen silikon karbür inverter kullanılması, bu başarının temel taşlarını oluşturuyor.

Alman otomobil devinden elektrikli araçlarda menzil rekoru: 14 Saat kesintisiz yolculuk!

Geleceğin teknolojileri bugünden test ediliyor

Mercedes-Benz, Vision EQXX modelinde yer alan yenilikçi sistemleri, gelecekteki elektrikli araç modellerinde de kullanmayı planlıyor. Örneğin, araçta kullanılan ısı pompası gibi sistemler, gelecek elektrikli CLA modelinde de yer alacak. Ayrıca, konsept araçla test edilen teknolojiler, Mercedes'in MMA platformunda da kullanılacak. Bu strateji, markanın elektrikli otomobil teknolojisindeki yenilikçi yaklaşımını göstermesi açısından önemli.

Alman otomobil devinden elektrikli araçlarda menzil rekoru: 14 Saat kesintisiz yolculuk!

Mercedes-Benz'den enerji verimliliği

100 kWh'lık silikon anotlu batarya kullanımı sayesinde yüksek menzil sunan Vision EQXX, aynı zamanda atık ısı toplayabilen bir ısı pompalı termal yönetim sistemine sahip. Bu sistem, aracın enerji verimliliğini maksimize ederek daha uzun menzillere ulaşmasını sağlıyor. Bu başarı, elektrikli otomobillerin menzil ve verimlilik konusundaki mevcut sınırları zorlaması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Alman otomobil devinden elektrikli araçlarda menzil rekoru: 14 Saat kesintisiz yolculuk!

Mercedes-Benz, Vision EQXX ile elektrikli otomobil teknolojisinde yeni bir çığır açarak, sürdürülebilir ve verimli ulaşımın geleceğine önemli bir katkı sağlıyor. Bu başarı, elektrikli otomobil sektöründe daha fazla inovasyon ve gelişmeye yol açabilir.

# otomobil, 100, yol

19 Mar 2024 - 17:38 - Teknoloji

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