Bolu Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor...

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Ulaşım Birimi güneşin yüzünü göstermesiyle yol çizgisi ve yaya geçici yenileme çalışmalarının startını verdi. Bu çerçevede Ulaşım Birimi ekipleri, Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda yenileme çalışması yaptılar.
Bolu Belediyesi Ulaşım Birimi bu yıl 600 kilometre yol çizgisini ve 300 adet yaya geçidini yenilemeyi planlıyor. Söz konusu çalışmalar havaların iyi gitmesi halinde mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacak.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.