Bolu Belediyesi'nin düzenlediği 2. Tiyatro festivali 9 gün sürecek

16-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Bolu Belediyesi 2. Tiyatro Festivali’nin ilk üç günü geride kaldı. 9 gün sürecek festivalin ilk gününde iki perdeden oluşan “Piknik Sepeti” adlı komedi oyunu sergilendi. Deniz Nida Şener’in yazdığı, Ahmet Çevik’in yönettiği ve Ahmet Çevik, Seval Tufan, Deniz Nida Şener, Yelda Alp, Serhan Atak’ın oynadığı oyun büyük ilgi gördü.

Dün gece ise “Kim Haklı” adlı oyun Bolulu izleyicilerle buluştu. Murat Güleç’in yazdığı, Ali İhsan Bozdemir’in yönettiği oyunda İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Esin Gündoğdu, Sezer Soykök, Hakan Çankaya sergilediği muhteşem performansla salonu hınca hınç dolduran tiyatro tutkunlarına kahkaha dolu bir gece yaşattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan da kahkaha tufanının yaşandığı oyunlar sonrası sahneye çıkarak, sanatçılara çiçek takdim etti ve tam not alan performanslarından dolayı kutladı.