Bolu Belediyesi'nin düzenlediği 2. Tiyatro festivali 9 gün sürecek

16-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Bolu Belediyesi 2. Tiyatro Festivali’nin ilk üç günü geride kaldı. 9 gün sürecek festivalin ilk gününde iki perdeden oluşan “Piknik Sepeti” adlı komedi oyunu sergilendi. Deniz Nida Şener’in yazdığı, Ahmet Çevik’in yönettiği ve Ahmet Çevik, Seval Tufan, Deniz Nida Şener, Yelda Alp, Serhan Atak’ın oynadığı oyun büyük ilgi gördü.
Dün gece ise “Kim Haklı” adlı oyun Bolulu izleyicilerle buluştu. Murat Güleç’in yazdığı, Ali İhsan Bozdemir’in yönettiği oyunda İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Esin Gündoğdu, Sezer Soykök, Hakan Çankaya sergilediği muhteşem performansla salonu hınca hınç dolduran tiyatro tutkunlarına kahkaha dolu bir gece yaşattı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan da kahkaha tufanının yaşandığı oyunlar sonrası sahneye çıkarak, sanatçılara çiçek takdim etti ve tam not alan performanslarından dolayı kutladı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mudurnulu - Biletler nereden alınıyor nasıl seyredebiliriz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.