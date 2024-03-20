Olası orman yangınları için ekipler teyakkuzda!

Eğitim tatbikatına, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Seben Orman İşletme Müdürü Sinan Çilingir, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi Bayram Cankut, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve Yangın İşçileri katıldı.
Eğitimin birinci aşamasında yangının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi. Eğitimin ikinci aşamasında orman yangınlarına müdahale ekipmanları tanıtılarak, orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine ilk müdahale araçlarında bulunan ekipmanlarla tatbikat yapıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.