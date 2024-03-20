Yarın sabaha uyanınca çok şaşıracaksınız; Yok böyle bir durum, aman dikkat

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji uzmanları, İstanbul, Ankara, Bolu, Düzce gibi birçok şehir için kar ve sağanak yağış uyarısında bulunuyor. Sıcaklıkların 4 ile 7 derece arasında düşmesi beklenirken, bu gece itibarıyla başlayacak olan soğuk hava dalgası, kış mevsiminin son demlerinde şehirleri beyaza bürüyecek.

Kışın Son Demleri: Kar Yağışı ve Sıcaklık Düşüş

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık havanın hakim olduğunu, ancak Doğu Anadolu'da kar yağışının devam ettiğini belirtiyor. Özellikle Hakkari ve Şırnak civarında kuvvetli kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceği, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile iç Ege'de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Ankara ve İstanbul İçin Özel Uyarılar

Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu ve 15 derece olarak ölçülürken, perşembe günü sıcaklığın 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Cuma günü başlayacak kar yağışı, İç Anadolu'da 1-2 cm kar örtüsü oluşturabilir. İstanbul'da ise perşembe günü 9 dereceye düşecek sıcaklık, Pazar günü neredeyse 20 dereceye çıkacak. Türkiye genelinde bu tür sıcaklık dalgalanmalarının yaşanacağı, hava sıcaklıklarının gelecek günlerde ortalamalara döneceği öngörülüyor.

Sarı ve Turuncu Alarm Verilen Kentler

Meteoroloji tarafından Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak için sarı ve turuncu alarm verildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, olası kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.