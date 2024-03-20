2024'te Ramazan Bayramı Tatili Ne Kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin süresi hakkında merakla beklenen açıklamayı yaptı. Ramazan ayının ilk haftasının ardından, vatandaşların gözü kulağı bu müjdeli haberdeydi. İşte, bayram tatilinin detayları:

9 Gün Bayram Tatili Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu yıl Ramazan Bayramı tatili, nisan ayındaki ara tatille birleşerek kamu çalışanları için 9 gün olacak. "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını ve bu süreyi bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil verdiğimizi kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum." dedi Erdoğan.

Ramazan Bayramı Tarihleri

Bu yılki Ramazan Bayramı, nisan ayında kutlanacak. Mübarek Ramazan ayı Mart ayında başladı ve bayram tatili, nisan ayındaki ara tatille birleştirilerek planlandı. Bu düzenleme, vatandaşlara uzun bir tatil fırsatı sunuyor.