- Siyaset

AK Parti Adayı Demirkol'dan yatırım ve huzur vurgusu

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun geleceği için yatırım ve huzuru önceliklendirdiğini belirtti. Demirkol, projeleri ve Bolu için vizyonunu TV100'de anlattı.

AK Parti Adayı Demirkol'dan yatırım ve huzur vurgusu mask
AK Parti Adayı Demirkol'dan yatırım ve huzur vurgusu
AK Parti Adayı Demirkol'dan yatırım ve huzur vurgusu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yatırım ve huzur

AK Parti Adayı Demirkol'dan yatırım ve huzur vurgusu

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, şehrin geleceğine yönelik planlarını açıkladı. TV100'deki Akşam Raporu programında konuşan Demirkol, Bolu'nun huzur ve yatırım ihtiyacının altını çizdi. Şehrin siyasi tartışmaların odağında kaldığını ve bu durumun yerel konuların gölgede bırakılmasına neden olduğunu vurguladı.

Sosyal belediyecilikte yeni dönem

Demirkol, mevcut yönetimin eksikliklerine değinerek, kendi dönemlerinde sosyal belediyeciliğe yeni bir soluk getireceklerini belirtti. Türkiye'nin 100. yılına özel 101 büyük proje ile Bolu'yu bir adım öne taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Ulaşım, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle şehrin çehresini değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yatırımlar ve projelerle Bolu'nun geleceğiAK Parti Adayı Demirkol'dan yatırım ve huzur vurgusu

Demirkol, trafik sıkıntısını çözmek için dört yeni battı-çıktı projesi ve otopark sorununa çözüm olarak 10 bin araçlık otopark yapmayı planladıklarını açıkladı. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle deprem riskine karşı önlemler alacaklarını, şehrin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Merkezi hükümetle uyum içinde

Bir Yönetim Bolu'nun kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Demirkol, merkezi hükümetle uyum içinde çalışmanın önemine değindi. Şehir hastanesi gibi büyük projeler için bakanlıklarla işbirliği yapacaklarını, böylece Bolu'nun daha fazla yatırım almasını sağlayacaklarını ifade etti.

Spor ve gençlik projeleriyle canlı bir Bolu

AK Parti Adayı Demirkol'dan yatırım ve huzur vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın ziyaretinde Boluspor için stad sözü aldıklarını belirten Demirkol, şehrin spor ve gençlik alanında da gelişim göstereceğini söyledi. Amatör spor kulüplerine ve spor altyapısına yapılacak yatırımlarla Bolu'nun gençler için daha cazip bir şehir haline geleceğini vurguladı.

Bolu için yeni bir başlangıç

Demirkol, Bolu'nun potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, şehri huzur ve yatırım odaklı bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti. Yatırım, sosyal belediyecilik ve merkezi hükümetle uyumlu çalışma prensipleriyle Bolu'nun yeni bir başlangıç yapacağını ifade etti.

# Türkiye, belediye, AK Parti

20 Mar 2024 - 12:30 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL