AK Parti Adayı Demirkol'dan yatırım ve huzur vurgusu

Yatırım ve huzur

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, şehrin geleceğine yönelik planlarını açıkladı. TV100'deki Akşam Raporu programında konuşan Demirkol, Bolu'nun huzur ve yatırım ihtiyacının altını çizdi. Şehrin siyasi tartışmaların odağında kaldığını ve bu durumun yerel konuların gölgede bırakılmasına neden olduğunu vurguladı.

Sosyal belediyecilikte yeni dönem

Demirkol, mevcut yönetimin eksikliklerine değinerek, kendi dönemlerinde sosyal belediyeciliğe yeni bir soluk getireceklerini belirtti. Türkiye'nin 100. yılına özel 101 büyük proje ile Bolu'yu bir adım öne taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Ulaşım, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle şehrin çehresini değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yatırımlar ve projelerle Bolu'nun geleceği

Demirkol, trafik sıkıntısını çözmek için dört yeni battı-çıktı projesi ve otopark sorununa çözüm olarak 10 bin araçlık otopark yapmayı planladıklarını açıkladı. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle deprem riskine karşı önlemler alacaklarını, şehrin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Merkezi hükümetle uyum içinde

Bir Yönetim Bolu'nun kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Demirkol, merkezi hükümetle uyum içinde çalışmanın önemine değindi. Şehir hastanesi gibi büyük projeler için bakanlıklarla işbirliği yapacaklarını, böylece Bolu'nun daha fazla yatırım almasını sağlayacaklarını ifade etti.

Spor ve gençlik projeleriyle canlı bir Bolu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın ziyaretinde Boluspor için stad sözü aldıklarını belirten Demirkol, şehrin spor ve gençlik alanında da gelişim göstereceğini söyledi. Amatör spor kulüplerine ve spor altyapısına yapılacak yatırımlarla Bolu'nun gençler için daha cazip bir şehir haline geleceğini vurguladı.

Bolu için yeni bir başlangıç

Demirkol, Bolu'nun potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, şehri huzur ve yatırım odaklı bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti. Yatırım, sosyal belediyecilik ve merkezi hükümetle uyumlu çalışma prensipleriyle Bolu'nun yeni bir başlangıç yapacağını ifade etti.