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İlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında seçilirse, mültecilerin şehirden ayrılmasını sağlayacak planlarını açıkladı. Mülteci sayılarının azalmadığını belirten Durak, mevcut yönetimi eleştirdi

İlhan Durak net konuştu: Gidecekler! mask
İlhan Durak net konuştu: Gidecekler!
İlhan Durak net konuştu: Gidecekler!
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Bolu'nun mülteci sorununa İlhan Durak'tan müdahale vaadi

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bolu Belediye Başkan Adayı olan İlhan Durak, mülteci sorununa yönelik artan vatandaş endişelerine cevap verdi. Durak, seçilmesi durumunda, mültecilerin şehri terk etmesini sağlayacak önlemleri hayata geçireceğini taahhüt etti.

Çözüm sözü verdi

İlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, İlhan Durak, Bolu'daki mülteci varlığının artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve bu sorunun üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların güvenlik ve huzur içinde yaşamasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Bolu halkının endişeleri ve talepleri

İlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

Bolu'da yaşayanlar, mültecilerin sayısının azalmaması ve yaşanan bazı güvenlik sorunları nedeniyle İlhan Durak'a başvurdu. Özellikle çocukların güvenliği konusunda yaşanan endişeler, mültecilerin şehirden ayrılmasına yönelik talepleri güçlendirdi.

Mülteci sorunu ciddiye alınacak

İlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

Durak, mülteci meselesinin seçim propagandasından öte, gerçekten ele alınması gereken bir konu olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin de benzer görüşlerde olduğunu belirterek, mülteci sorununun kontrolsüz göçle eşdeğer bir istilaya dönüştüğünü dile getirdi.

Seçim sonrası için hazırlıklar ve planlarİlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

Seçilmesi halinde, Durak, Bolu'da yaşayanların huzur ve güvenliğini sağlamak için mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesine yönelik adımlar atacağını duyurdu. Bu konuda taviz vermeyeceğini ve siyasi propaganda yerine somut çözümler sunacağını vurguladı.

Bolu için gelecek vizyonu güvenli ve huzurlu bir şehirİlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

İlhan Durak'ın mülteci politikası, Bolu'nun sosyal ve ekonomik geleceğine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlayacak bu politika, şehrin geleceğini olumlu yönde etkileyecek.

Bolu'nun mülteci sorununa İlhan Durak'tan müdahale vaadiİlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bolu Belediye Başkan Adayı olan İlhan Durak, mülteci sorununa yönelik artan vatandaş endişelerine cevap verdi. Durak, seçilmesi durumunda, mültecilerin şehri terk etmesini sağlayacak önlemleri hayata geçireceğini taahhüt etti.

Çözüm sözü verdiİlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, İlhan Durak, Bolu'daki mülteci varlığının artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve bu sorunun üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların güvenlik ve huzur içinde yaşamasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Bolu halkının endişeleri ve talepleri

Bolu'da yaşayanlar, mültecilerin sayısının azalmaması ve yaşanan bazı güvenlik sorunları nedeniyle İlhan Durak'a başvurdu. Özellikle çocukların güvenliği konusunda yaşanan endişeler, mültecilerin şehirden ayrılmasına yönelik talepleri güçlendirdi.

Mülteci sorunu ciddiye alınacak

İlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

Durak, mülteci meselesinin seçim propagandasından öte, gerçekten ele alınması gereken bir konu olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin de benzer görüşlerde olduğunu belirterek, mülteci sorununun kontrolsüz göçle eşdeğer bir istilaya dönüştüğünü dile getirdi.

Seçim sonrası için hazırlıklar ve planlar

Seçilmesi halinde, Durak, Bolu'da yaşayanların huzur ve güvenliğini sağlamak için mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesine yönelik adımlar atacağını duyurdu. Bu konuda taviz vermeyeceğini ve siyasi propaganda yerine somut çözümler sunacağını vurguladı.

Bolu için gelecek vizyonu güvenli ve huzurlu bir şehirİlhan Durak net konuştu: Gidecekler!

İlhan Durak'ın mülteci politikası, Bolu'nun sosyal ve ekonomik geleceğine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlayacak bu politika, şehrin geleceğini olumlu yönde etkileyecek.

# belediye, MHP

20 Mar 2024 - 13:30 Bolu- Siyaset

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