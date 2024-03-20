Oruç kanser hücrelerini öldürüyor

Oruç ve fiziksel sağlık üzerine etkileri
Diyetisyen Gülsüm Hazman'a göre, oruç tutmak, vücutta özel proteinlerin aktive olmasına yardımcı olur, bu da beynin daha verimli çalışmasını ve vücudun daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Aynı zamanda, büyüme hormonu seviyelerindeki artış sayesinde yağ yakımı hızlanır ve kilo kaybı kolaylaşır.
Oruç tutmanın kalp sağlığına faydaları
Oruç, kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Uzun süreli açlık, kalp ritmini düzenler, yüksek tansiyon ve kötü kolesterol seviyelerini düşürürken, iyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini artırır. Bu etkiler, kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli bir rol oynar.
Kanserle mücadelede orucun rolü
Hazman, oruç tutmanın kanserle mücadelede de etkili olduğunu belirtiyor. Araştırmalar, orucun tümör büyümesini yavaşlattığını, kanser hücrelerini öldürdüğünü ve kemoterapi ile radyoterapinin etkisini artırdığını göstermiştir.
Oruç ve psikolojik sağlık
Oruç tutmak, psikolojik sağlık üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Spor yaparken salgılanan endorfin ve dopamin gibi mutluluk hormonları, oruç tutulduğunda da salgılanır. Bu durum, insanların kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmelerine yardımcı olur.
Oruç tutmanın enerji eşdeğerliliği
Hazman, oruç tutmanın etkisinin, dışarıda yapılan bir saatlik yürüyüşle neredeyse eş değer olduğunu ifade ediyor. Bu, orucun fiziksel aktiviteye alternatif bir enerji kaynağı olarak görülebileceğini gösteriyor.
Oruç, bağışıklık sistemini yeniler
Oruç, vücudun bağışıklık sistemini yenileyerek, vücutta genel bir onarım sağlar. Hz. Muhammed'in "Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz" sözü, orucun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini yüzyıllardır vurgulamaktadır. Bu, orucun hem bedensel hem de ruhsal iyileşmeyi desteklediğinin altını çizer.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.