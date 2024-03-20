Bolu'da KESK'ten yerel seçimlere özel çağrı: Demokratik yönetimler için birleşelim!

Bolu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, demokratik, özgür ve katılımcı yerel yönetimlerin önemini vurgulayan bir tutum belgesi yayınladı. Eğitim Sen Şube Başkanı Dilek Çakman'ın yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurulan bu belge, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal krizlere dikkat çekerek, yerel yönetimlerin bu sorunlara çözümde kritik bir rol oynaması gerektiğini vurguluyor.

Krizlerle Dolu Bir Dönemde Yerel Yönetimlerin Rolü

Çakman, konuşmasında ülkenin ekonomik, siyasal ve toplumsal olarak zor bir dönemden geçtiğini, yoksulluk, güvencesizlik ve şiddetin her geçen gün arttığını belirtti. Kadın cinayetlerinin, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın sıradanlaştığı, yaşam alanlarının tarikat, mafya ve çete kıskacında olduğu bir dönemde, demokratik hak ve özgürlüklerin gasbedildiğini, Cumhuriyetin temel değerlerinin aşındırıldığını ve sermayenin kar hırsının ülkeyi ekonomik yıkıma sürüklediğini ifade etti.

Yerel Seçimler: Bir Mücadele Alanı

KESK, yerel seçimleri sadece bir seçim süreci olarak değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendirecek bir mücadele alanı olarak görüyor. Çakman, emek düşmanı, gerici, erkek egemen, rantçı ve beton merkezli, otoriter iktidar anlayışından kurtulmak ve tüm çeşitliliğiyle halkın kamu hizmetlerine katılma hakkının en üst seviyede gerçekleştirildiği demokratik bir yönetim anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

KESK'in Yerel Yönetimlerden Beklentileri

KESK, yerel yönetimlerden, emekçilerin haklarına öncelik veren, kadınların eşit temsil edildiği, kamusal alanların halk yararına kullanıldığı, barınma ihtiyacını karşılayan, afetlere dirençli konutlar inşa eden, gerçek katılımcılığı ve şeffaflığı ön planda tutan bir yönetim anlayışı bekliyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin, cinsiyet, yaş, din veya inanca dayalı ayrımcılığa izin vermeyen, ekolojik ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler oluşturan, özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı çıkan politikalar izlemesi gerektiğini vurguluyor.