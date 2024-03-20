- Siyaset

Bolu'da KESK'ten yerel seçimlere özel çağrı: Demokratik yönetimler için birleşelim!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu KESK Şubeler Platformu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, özgür, demokratik ve katılımcı yerel yönetimler için bir tutum belgesi yayınladı. Belgede, yerel yönetimlerin toplumsal ve ekonomik sorunlara çözümde kritik bir rol oynaması gerektiği vurgulanıyor, emek ve demokrasi odaklı bir yönetim anlayışının önemi üzerinde duruluyor.

Bolu'da KESK'ten yerel seçimlere özel çağrı: Demokratik yönetimler için birleşelim! mask
Bolu'da KESK'ten yerel seçimlere özel çağrı: Demokratik yönetimler için birleşelim!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, demokratik, özgür ve katılımcı yerel yönetimlerin önemini vurgulayan bir tutum belgesi yayınladı. Eğitim Sen Şube Başkanı Dilek Çakman'ın yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurulan bu belge, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal krizlere dikkat çekerek, yerel yönetimlerin bu sorunlara çözümde kritik bir rol oynaması gerektiğini vurguluyor.

Krizlerle Dolu Bir Dönemde Yerel Yönetimlerin Rolü

Bolu'da KESK'ten yerel seçimlere özel çağrı: Demokratik yönetimler için birleşelim!

Çakman, konuşmasında ülkenin ekonomik, siyasal ve toplumsal olarak zor bir dönemden geçtiğini, yoksulluk, güvencesizlik ve şiddetin her geçen gün arttığını belirtti. Kadın cinayetlerinin, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın sıradanlaştığı, yaşam alanlarının tarikat, mafya ve çete kıskacında olduğu bir dönemde, demokratik hak ve özgürlüklerin gasbedildiğini, Cumhuriyetin temel değerlerinin aşındırıldığını ve sermayenin kar hırsının ülkeyi ekonomik yıkıma sürüklediğini ifade etti.

Yerel Seçimler: Bir Mücadele Alanı

KESK, yerel seçimleri sadece bir seçim süreci olarak değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendirecek bir mücadele alanı olarak görüyor. Çakman, emek düşmanı, gerici, erkek egemen, rantçı ve beton merkezli, otoriter iktidar anlayışından kurtulmak ve tüm çeşitliliğiyle halkın kamu hizmetlerine katılma hakkının en üst seviyede gerçekleştirildiği demokratik bir yönetim anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

KESK'in Yerel Yönetimlerden Beklentileri

Bolu'da KESK'ten yerel seçimlere özel çağrı: Demokratik yönetimler için birleşelim!

KESK, yerel yönetimlerden, emekçilerin haklarına öncelik veren, kadınların eşit temsil edildiği, kamusal alanların halk yararına kullanıldığı, barınma ihtiyacını karşılayan, afetlere dirençli konutlar inşa eden, gerçek katılımcılığı ve şeffaflığı ön planda tutan bir yönetim anlayışı bekliyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin, cinsiyet, yaş, din veya inanca dayalı ayrımcılığa izin vermeyen, ekolojik ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler oluşturan, özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı çıkan politikalar izlemesi gerektiğini vurguluyor.

# eğitim, Yaşam

20 Mar 2024 - 17:00 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL