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Çiftçiye çok önemli uyarı! Bu tarihlere dikkat!

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Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu’nun içinde bulunduğu Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kısımlarında zirai don tehlikesi alarmı verildi. Yapılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik uyarılarına göre 20-23 Mart tarihleri arasında iç ve batı bölgelerinde dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor…

Çiftçiye çok önemli uyarı! Bu tarihlere dikkat! mask
Çiftçiye çok önemli uyarı! Bu tarihlere dikkat!
Çiftçiye çok önemli uyarı! Bu tarihlere dikkat!
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20-23 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde özellikle Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu’da beklenen zirai don olayına karşı çiftçilerin ve vatandaşların hafiften kuvvetliye zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Zirai don tehlikesine karşı uyanık olun!

Çiftçiye çok önemli uyarı! Bu tarihlere dikkat!

Türkiye'nin iç ve batı bölgeleri, 20 Mart 2024 Salı gününden itibaren soğuk bir döneme giriyor. Gece saatlerinde başlayacak sıcaklık düşüşleri, özellikle Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde zirai don tehlikesini beraberinde getiriyor. Bu durum, çiftçiler başta olmak üzere tüm vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.

Beklenen zirai don olayının zaman çizelgesi

Çiftçiye çok önemli uyarı! Bu tarihlere dikkat!

Zirai don olayının başlangıcı 20 Mart 2024'te gece yarısından itibaren bekleniyor ve 23 Mart 2024 sabah 09:00'a kadar sürecek. Bu dönemde, sıcaklık düşüşlerinin etkisiyle zirai don olayının şiddeti ve etkilediği bölgeler değişiklik gösterecek.

Bölgelere göre zirai don tehlikesi

Çiftçiye çok önemli uyarı! Bu tarihlere dikkat!

İlk olarak, 20 Mart sabahı Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde hafif zirai don beklenirken, 21 Mart Perşembe günü bu bölgelerin iç kesimlerinde ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde don olayının şiddeti artacak. 22 ve 23 Mart tarihlerinde ise Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta şiddette ve yer yer kuvvetli zirai don olaylarına hazırlıklı olunmalı.

Riskler ve önlemler

Zirai don olayı, özellikle açıkta yetiştirilen tarım ürünleri için ciddi riskler taşımakta. Bu dönemde, zirai faaliyetlerde bulunan çiftçilerin ve ilgili tüm vatandaşların, zirai don uyarı sistemlerini takip etmeleri, risk tahmin haritalarını incelemeleri ve korunma yöntemlerini uygulamaları büyük önem taşıyor.

Zirai don uyarı sistemi ve korunma yöntemleri

Çiftçiye çok önemli uyarı! Bu tarihlere dikkat!

Zirai don tehlikesine karşı en etkili silah bilgi ve hazırlıktır. Zirai don uyarı sistemleri, risk tahmin haritaları ve korunma yöntemleri, bu süreçte çiftçilere rehberlik edecek önemli araçlardır. Bu araçların doğru ve etkin kullanımı, olası zararların önlenmesinde kritik rol oynar.

20-23 Mart 2024 tarihleri arasında yaşanacak zirai don olayına karşı tüm ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Özellikle zirai faaliyetlerde bulunan çiftçilerin, bu dönemde alınabilecek önlemlere öncelik vermesi, hasarın önüne geçilmesinde hayati önem taşımaktadır.

# Türkiye

20 Mar 2024 - 18:00 - Güncel

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