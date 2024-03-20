- Güncel

Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile ayda 19.000 liraya ev sahibi olun

ABONE OL Google News Sayfamız

Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile ayda sadece 19.000 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz. 2.5 milyon TL'ye kadar kredi imkanı ve ortaklaşa ev sahibi olma fırsatıyla, ev sahibi olmak artık hayal değil. Bu büyük fırsatı kaçırmayın!

Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile ayda 19.000 liraya ev sahibi olun mask
Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile ayda 19.000 liraya ev sahibi olun
Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile ayda 19.000 liraya ev sahibi olun
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ev sahibi olma yolculuğu, birçok kişi için uzun ve zorlu bir süreçtir. Ancak, Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile bu süreç artık çok daha erişilebilir. Bu kampanya, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele edenler için bir umut ışığı oluyor. Ayda sadece 19.000 TL ödeyerek, 2.5 milyon TL'ye kadar ev kredisi kullanabilir ve ev sahibi olmanın kapılarını aralayabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan Ev Sahibi Olma Kolaylığı

Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile ayda 19.000 liraya ev sahibi olun

İşte bu kampanyanın detayları ve nasıl başvurabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler. Ziraat Bankası, uygun taksit seçenekleri ve düşük faiz oranları ile ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir destek sunuyor. Bu kampanya sayesinde, finansal baskılar azalıyor ve ev sahibi olmak hayal olmaktan çıkıyor.

Ortaklaşa Ev Sahibi Olma İmkanı

Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile ayda 19.000 liraya ev sahibi olun

Türkiye'de bir ilk olan bu kampanya, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek ortaklaşa ev sahibi olmasını sağlıyor. Bu sistem, birden fazla kişinin gelirini birleştirerek taksit tutarlarını azaltmayı ve aile bütçelerine rahatlık sağlamayı amaçlıyor.

Başvuru Süreci ve KoşullarZiraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile ayda 19.000 liraya ev sahibi olun

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi almak için belirli adımları takip etmek gerekiyor. Başvuru süreci, koşullar, gerekli belgeler ve geri ödeme seçenekleri bu sürecin önemli parçalarıdır. Başvuru yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya geçerli bir ikametgah ve çalışma iznine sahip yabancı uyruklu olması gerekmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyası ile ayda 19.000 liraya ev sahibi olun

Başvurunun onaylanması durumunda, kredi sözleşmesi imzalanır ve satın alınacak konut ipotek altına alınır. Kredi tutarı satıcıya ödenir ve tapu devri işlemleri tamamlanır. Bu adımları takip ederek, Ziraat Bankası'ndan konut kredisi alabilir ve ev sahibi olma hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu kampanya, yükselen konut maliyetleriyle mücadele eden vatandaşlara gerçekçi ve ulaşılabilir bir çözüm sunuyor. Daha düşük aylık ödeme tutarlarıyla ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın!

# Türkiye

20 Mar 2024 - 19:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL