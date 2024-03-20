Vali Kılıç, Selden zarar gören yolda incelemelerde bulundu

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, geçtiğimiz yıl aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde zarar gören Yedigöller Milli Parkı yolunda incelemelerde bulundu. Yol yapım çalışmaları Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol üzerinde Vali Erkan Kılıç, yetkililerden bilgi aldı.
Yüzde 90 oranında yol genişletme ile menfez yapımı tamamlanan Yedigöller Milli Parkı yolunda yaz aylarının başında çalışmaların tamamen bitmesi bekleniyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.