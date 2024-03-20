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Bolu Belediye Başkan adayları arasında tartışma giderek alevleniyor

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Bolu'da sağlık sektöründeki sorunlar Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın rakibi AK Parti Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'a yönelik eleştirileriyle gündemde. Özcan, Demirkol'un geçmiş dönemdeki sağlık yönetimini eleştirerek, Bolulu vatandaşlar ve sağlık çalışanları ile helalleşme çağrısında bulundu.

Bolu Belediye Başkan adayları arasında tartışma giderek alevleniyor mask
Bolu Belediye Başkan adayları arasında tartışma giderek alevleniyor
Bolu Belediye Başkan adayları arasında tartışma giderek alevleniyor
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Özcan'dan Demirkol'a Sağlık Yönetimi Eleştirisi

Bolu Belediye Başkan adayları arasında tartışma giderek alevleniyor

Bolu Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Tanju Özcan, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerden birinde, rakibi AK Parti'nin adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un sağlık sektöründeki geçmiş yönetimini eleştirdi. Özcan, Demirkol'un il sağlık müdürlüğü dönemindeki uygulamaları hakkında sert bir dil kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik iddialar

Bolu Belediye Başkan adayları arasında tartışma giderek alevleniyor

Özcan, Demirkol'un sağlık müdürlüğü görevi sırasında sağlık çalışanlarının haklarının ihlal edildiğini ve emeklerinin sömürüldüğünü iddia etti. Bu durumun, sağlık sisteminin verimliliğini olumsuz etkilediğini ve çöküşe neden olduğunu öne sürdü.

Helalleşme çağrısının önemi Bolu Belediye Başkan adayları arasında tartışma giderek alevleniyor

Bolu'nun mevcut Belediye Başkanı, Demirkol'a, geçmişte yaşananlar nedeniyle sağlık çalışanları ve Bolulu vatandaşlarla helalleşmesi gerektiğini vurguladı. Özcan, bu adımın, Demirkol için bir özür niteliği taşıyacağını ve toplumsal barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Vatandaşların bekleme süreleri

Sorunu Özcan ayrıca, Demirkol'un sağlık müdürlüğü döneminde, hastaların ve yaşlıların uzun muayene kuyruklarında bekletildiğini eleştirdi. Bu durumun, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ziyareti ve öneriler Bolu Belediye Başkan adayları arasında tartışma giderek alevleniyor

Tanju Özcan, Sağlık Bakanı'nın Bolu ziyaretinde, sadece caddelerde gezdirilmesinin yetersiz olduğunu, bakanın Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret ederek, şehrin sağlık altyapısını yerinde incelemesi gerektiğini önerdi. Bu ziyaretin, mevcut sorunların daha net bir şekilde tespit edilmesine olanak tanıyacağını belirtti.

Bolu'nun sağlık geleceği için ortak çağrı

Özcan'ın eleştirileri, Bolu'nun sağlık sektöründeki geleceğine dair önemli bir tartışma başlattı. Sağlık çalışanları ve vatandaşların karşılaştığı sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Özcan, şehrin sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler yapılması çağrısında bulundu.

# Sağlık, belediye, AK Parti

20 Mar 2024 - 20:00 - Güncel

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