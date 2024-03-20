İkinci El Otomobil Piyasasında Zam Rüzgarları; Mayıs ve Haziran'da Neler Bekleniyor?

Son dönemde sıfır otomobillerin fiyatlarında yaşanan artışlar, otomobil alıcılarının rotasını ikinci el piyasasına çevirdi. Özellikle mart ayında otomobil devlerinin yaptığı yüzde 3 ile 7 arasındaki zam, bu yönelimi daha da güçlendirdi. Ancak, ikinci el otomobil piyasasında da önemli bir değişim kapıda.

Fiyat Artışı ve İkinci El Piyasasına Etkisi

Sektör temsilcileri, mayıs ve haziran aylarında ikinci el otomobillere zam gelebileceğini işaret ediyor. Peki, bu değişimler otomobil alıcılarını nasıl etkileyecek? Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan maliyetlerle birlikte gündeme geldi. Mart ayında otomobil üreticileri, yeni fiyat listelerini açıkladı ve bu durum, sıfır otomobil fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı.

İkinci El Otomobil Piyasasında Beklenen Zam

Örneğin, 2 milyon liralık bir otomobile 80 ile 120 bin lira arasında zam yapıldı. Bu artışlarla birlikte, 800 bin liranın altında sıfır otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır otomobillere olan ilginin azalmasıyla birlikte, alıcılar ikinci el otomobil piyasasına yöneldi.

Bu durum, ikinci el otomobillerde fiyatların artacağı beklentisini doğurdu. Sektör temsilcileri, mayıs ve haziran aylarında ikinci el otomobillere zam yapılacağını öngörüyor. Bu beklenti, ikinci el otomobil almayı düşünenler için önemli bir dönüm noktası olabilir.