Bolu'daki dernekler için kritik hatırlatma

Bolu’da beyanname sürecinde son dönemeç

Bolu genelinde faaliyet gösteren 581 dernek için önemli bir süreç başladı. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, derneklerin 2023 yılı faaliyet beyannamelerini 30 Nisan 2024 tarihine kadar DERBİS üzerinden bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Dernek beyannameleri neden bu kadar önemli?

5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesi gereği, derneklerin yılsonu faaliyetleri, gelir ve gider sonuçlarını içeren beyannameleri, her yıl Nisan ayının sonuna kadar ilgili mülki amirliğe sunmaları zorunlu. Bu, derneklerin şeffaflığını ve düzenli raporlamasını sağlama amacı taşıyor.

DERBİS üzerinden bildirim zamanı

Bolu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, derneklerin 2023 yılı beyannamelerini 30 Nisan 2024'e kadar Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) aracılığıyla bildirmeleri gerektiğini vurguluyor. Bu online sistem, bildirim sürecini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor.

Cezalar kapıda dikkatli olun!

Beyanname vermeyen veya belirlenen süreden sonra bildirimde bulunan dernek yöneticileri, 8.322,00 TL tutarında idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu, kanunun 32. maddesi gereğince uygulanacak bir yaptırım.

Yoğunluk uyarısı ve erken bildirim çağrısı

Yasal sürenin sonuna yaklaşırken DERBİS sistemi üzerinde yoğunluk artabilir. Bu durum, aksaklıklara yol açabilir. İl Müdürlüğü, dernek yöneticilerine son günü beklemeden beyannamelerini bildirmelerini tavsiye ediyor, bu, hem cezalardan kaçınmak hem de süreci sorunsuz tamamlamak adına önemli.

Zamanında harekete geçin

Bolu'daki dernekler, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, hem kendilerini idari yaptırımlardan koruyabilir hem de DERBİS sistemi üzerindeki son dakika yoğunluğunu önleyebilirler. Beyannamelerinizi zamanında bildirerek, olası cezalardan ve sistemin yoğunluk kaynaklı aksaklıklarından kaçının.