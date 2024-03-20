Milyonluk sıfır Mercedes ayıplı çıktı, 4 gün sonra bozuldu! Servisten çıkamıyor

Sıfır Kilometre Hayali Kısa Sürdü: Mercedes Minibüs Arızalarla Boğuşuyor

Gazi Doğan'ın Mercedes marka sıfır kilometre minibüs hayali, aracı teslim aldıktan sadece dört gün sonra karşılaştığı direksiyon kilidi arızasıyla kabusa döndü. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Doğan, büyük bir heyecanla ve yüksek beklentilerle satın aldığı minibüsün ardı arkası kesilmeyen arızaları karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşadı.

Arıza Tespiti ve Servis Yolculuğu: Çözüm Arayışında İlk Adımlar

Aracın ilk arızasını fark ettiğinde, Doğan hemen Kayseri'deki bayi ile iletişime geçerek durumu bildirdi. Ancak, servis ziyaretleri ve yapılan incelemeler, aracın sorunlarının çözümüne yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilmesini sağlamadı. İlk servis ziyaretinden sonra araç, tekrar eden arızalarla birkaç kez daha servisin yolunu tuttu. Bu süreçte, minibüsün otomatik kapısı ve kalorifer sistemi de arızalandı, Doğan'ın mağduriyetini daha da artırdı.

Tekrar Eden Sorunlar ve Uygulanan Çözümler: Yetersiz Girişimler

Her servis ziyaretinde, Doğan'a aracın sorunlarının çözüldüğü söylense de, minibüs kısa süre sonra yine aynı arızaları vermeye başladı. Direksiyon kutusunun değişimi gibi önemli bir müdahaleye rağmen, araçtaki sorunlar devam etti. Doğan, aracın tesisatının kontrol edildiği bir ziyarette, sürgülü kapı ve kaloriferin bozulduğunu öğrendi. Kontak değişimi gibi önerilen çözümler de aracın sorunlarını gidermekte yetersiz kaldı.

Mağduriyetin Boyutları ve Çözüm Çağrısı

Doğan, yaşadığı bu sürecin kendisini hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkilediğini belirtiyor. Aracı için ödediği yüksek tutar ve aracın sürekli arızalanması, günlük yaşamını ve işlerini aksatıyor. Mercedes markasından ve ilgili servislerden, yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesini ve müşteri memnuniyetinin ön planda tutulmasını bekliyor.

Marka İtibarı ve Müşteri Memnuniyetinin Önemi

Gazi Doğan'ın başına gelenler, sıfır kilometre bir araç almanın potansiyel risklerini ve tüketici haklarının önemini gözler önüne seriyor. Mercedes gibi prestijli bir markanın, müşteri şikayetlerini ciddiye alması ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına gerekli adımları atması beklenmektedir. Bu olay, markaların müşteri ilişkileri yönetiminde ne kadar dikkatli olması gerektiğini ve müşteri memnuniyetinin, marka sadakati üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.